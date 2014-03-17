تیم مذاکره کننده هسته ای ایران راهی وین شد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز در حالی که تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان وی را همراهی می کرد، تهران را به مقصد وین ترک کرد.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران و 1+5 از فردا در وین آغاز خواهد شد . وزیر امور خارجه کشورمان امروز پس از ورود به وین در ضیافت شام با کاترین اشتون شرکت خواهد کرد.

مذاکرات از فردا طبق روال مذاکرات قبلی در جلسه صبح با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز خواهد شد و ادامه مذاکرات در سطح معاونین خواهد بود که از سوی ایران سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه سرپرستی این مذاکرات را به عهده دارد .

این دور از مذاکرات دومین دور مذاکرات ایران و 1+5 است که در وین برگزار می شود . این مذاکرات در پی توافق ژنو با عنوان برنامه اقدام مشترک برای گام نهایی برگزار می شود تا دو طرف به یک راهکار نهایی برای حل پرونده هسته ای ایران دست یابند.

ایران اعلام کرده است که در صورت حسن نیت طرف مقابل این امکان وجود دارد که طرفین ظرف 6 ماه و تا تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. اجرای توافق نهایی ممکن است بیش از یک سال به طول بیانجامد.

بر اساس این گزارش در پی برگزاری اولین دور از مذاکرات گام نهایی در وین و توافق طرفبن بر چارچوب برگزاری مذاکرات به صورت منظم در ظول 6 ماه ، طرفین یک دور مذاکرات کارشناسی نیز در وین داشتند. کارخانه آب سنگین اراک در مذاکرات کارشناسی یکی از سرفصل های مذاکرات بود.

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان درباره این دور از مذاکرات نیز که از روز سه شنبه در وین برگزار خواهد شد گفت: طبیعی است که مذاکرات هرچه جلوتر برود دقیق تر، ریزتر و دشوار تر می شود.

وی با بیان اینکه انتظار توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و بعید است ضرورتی برای حضور وزیران خارجه کشورهای 1+5 وجود داشته باشد گفت: ما در رابطه با چند موضوع توافق کرده ایم که یکی از آنها ابعاد برنامه هسته ای ایران از جمله غنی سازی و آب سنگین است و همچنین در خصوص همکاری های بین المللی در حوزه هسته ای که تعهد کشورهای 1+5 مطابق با معاهده NPT و موضوع رفع تحریم ها گفتگو خواهیم کرد.

ظریف خاطرنشان کرد: سطح مذاکرات مثل دور قبلی است یعنی هدایت مذاکرات توسط بنده و خانم اشتون خواهد بود اما اصل مذاکرات توسط معاونان سیاسی 1+5 و معاونان وزارت خارجه ایران انجام می شود.

اعضای تیم مذاکرات هسته ای کشورمان با 1+5 را محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ، سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه؛ مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکا، حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و امیری و رحیمیان ، از مدیران و کارشناسان انرژی اتمی تشکیل می دهند .

کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ریاست تیم مذاکره کننده 1+5 را به عهده دارد و نمایندگان 6 کشور آلمان، فرانسه ، انگلیس، روسیه ، چین وآمریکا نیز در مذاکرات حضور دارند.