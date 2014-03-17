نمايشگاه "فاطميه" در غار عليصدر برگزار می شود

حجت الاسلام علی مراد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بحث فاطمیه دفتر مقام معظم رهبری بر دهه دوم ایام فاطمیه عنایت دارند و سیاست های تبلیغات اسلامی نیز همسویی با منویات مقام معظم رهبری است.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: در فاطميه دوم برنامه های ويژه اي داريم.



وي با بيان اينكه رویکرد مجموعه در دهه دوم ایام فاطمیه است، عنوان داشت: اما در طول ایام فاطمیه اول نیز برنامه هایی برگزار مي شود.



حجت الاسلام كياني اضافه كرد: در ايام فاطميه از 400 نفر از مبلغین و مبلغات استان همدان بعنوان ظرفیت های بومی استان استفاده می شود و همچنين در ايام فاطميه از گروه سراج قم نيز برای اجرای برنامه در این استان دعوت شده است.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان عنوان داشت: در ايام فاطميه برنامه هايي نيز براي شهرستان ها تدارک دیده شده که هر شهرستان یک برنامه محوری داشته و از سخنران هاي استاني استفاده می كند.



وي در ادامه گفت: در بين تشکل های دینی حداقل 400 هیئت مذهبی براي برگزاری مراسم سوگواری ايام فاطميه پيش بيني شده است.



حجت الاسلام كياني ابراز داشت: در بحث ستاد ساماندهی شئون ديني نيز مصوب شده كه شركت گردشگري عليصدر نمایشگاهي در غار علیصدر با موضوع فاطمیه برگزار كند.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان اذعان داشت: همچنين امسال در مراسم فاطميه مداحان حضور پر رنگي خواهند داشت و در راستاي ايام فاطميه ویژه نامه اي با محوريت فاطمیه در نوروز برای مسافران منتشر مي شود.



حجت الاسلام كياني افزود: همچنين اولویت کارهای تبلیغی در ایام فاطمیه ترویج سبک زندگی فاطمی از جمله ازدواج آسان، ساده زیستی در زندگی، همسرداری و تربیت فرزند و همکاری در امر زندگی در کنار همسران است.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان در پايان سخنانش گفت: امروزه با توجه تهاجم فرهنگي دشمنان در زندگی به نوعی از مسیر دینی دور شده ايم كه بايد از ايام فاطميه و سبك زندگي فاطمي استفاده كنيم.