ووشوکاران ایرانی شش سهمیه المپیک نانجینگ را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان شب گذشته در آنتالیا به پایان رسید که بعد از قهرمانی تیم ساندا، رده‌بندی مجموع مدال‌های تالو و ساندا نیز اعلام شد که تیم ایران با هشت طلا، هفت نقره و شش برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. چینی‌ها با 15 طلا و دو نقره نایب قهرمان شدند و هنگ کنگ هم با هشت طلا، شش نقره و شش برنز در جای سوم ایستاد.

اما در پایان این رقابتها ووشو ایران موفق شد، شش سهمیه حضور المپیک جوانان را کسب کند. مهدی محمدی (52 کیلوگرم)، محسن شهبازی (70) و صبا شریفی (60) سانداکاران ایران در این بازی‌ها خواهند بود. در بخش تالو نیز حمیده برخور، امیر دارابی و نفیسه پورگنجی در این بازی‌ها شرکت خواهند کرد.

هر کشور می‌توانست حداکثر هشت سهمیه حضور در این بازی‌ها را از مسابقات ووشو قهرمانی جهان در آنتالیا کسب کند. این رقابتها مردادماه سال آینده در چین برگزار می‌شود.

اسامی مدال آوران ایران در این دوره از مسابقات:

مدال طلا:

ناهید پورشبانان دو مدال طلا در فرم های "نن دائو" و "نن گوئن" رده سنی نوجوانان

زهرا کیانی دو مدال طلا در فرم های "چانگ چوان" و "جین شو"

عرفان آهنگریان در وزن 56 کیلوگرم ساندای پسران

محسن شهبازی در وزن 70 کیلوگرم ساندای پسران

میلاد عارفی مقام در وزن 75 کیلوگرم ساندای پسران

سینا خلیلی در وزن 80 کیلوگرم ساندای پسران

مدال نقره:

حمیده برخور دو نقره در فرم های "تای چی چوان" و "تای چی جین" رده سنی نوجوانان/دختران

منیره پناهی در فرم دائوشو رده سنی نونهالان/دختران

طاها بدیعی در فرم چانگ چوان رده سنی نونهالان/پسران

ماریه قادری نژاد در وزن 48 کیلوگرم ساندای دختران

زهرا سلحشور در وزن 56 کیلوگرم ساندای دختران

مهدی محمدی در وزن 52 کیلوگرم ساندای پسران

مدال برنز:

منیره پناهی در فرم چانگ چوان رده سنی نونهالان/دختران

نفیسه پورگنجی در فرم دائوشو رده سنی جوانان/دختران

شاهین بنی طالبی در فرم جین شو رده سنی نونهالان/پسران

زهرا کیانی در فرم چیانگ شو رده سنی نوجوانان/دختران

ناهید پورشبنان در فرم نان چوان رده سنی نوجوانان/دختران

صبا شریفی در وزن 60 کیلوگرم ساندای دختران