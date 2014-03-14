پورشبانان اولین طلای ایران را به گردن آویخت/ 6 مدال در تالو و چهار پیروزی در ساندا

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان صبح امروز با حضور ووشکارانی از 48 کشور جهان به میزبانی ترکیه در آنتالیا آغاز شد که جوانان با آتیه ووشو ایران موفق به کسب یک مدال طلا ، دو نقره و دو برنز در بخش تالو و 4 پیروزی در بخش ساندا شدند. مدال طلای ناهید پورشبانان سرآغاز درخشش تیم اعزامی کشورمان در آنتالیا بود.

وی برای اجرای فرم "نن دائو" به روی تالو فیلد رفت و با امتیاز9/22 بالاتر از همه رقبا روی سکوی قهرمانی ایستاد. در این فرم تالوکارهای ویتنام با 9/15 و کره جنوبی با 9/10 دوم و سوم شدند. در فرم "تای چی چوان" رده سنی جوانان دختر، حمیده برخور با کسب امتیاز 9/45 به مدال نقره دست یافت و نماینده چین با 9/70 گرفت. در این فرم تالوکار اهل اندونزی با 9/43 به مدال برنز دست یافت.

در فرم "چانگ چوان" بخش پسران و در رده سنی نونهالان، تیم ایران دو نماینده داشت که «طاها بدیعی» با امتیاز9/85 به مدال نقره دست یافت و شاهین بنی طالبی با امتیاز9/80 چهارم شد. در این فرم نماینده هنگ کنگ با امتیاز 9 اول شد و به مدال طلا رسید و تالوکار فیلیپین با امتیاز 8/93 به مدال برنز دست یافت. نفیسه پورگنجی هم در فرم "دائو شو" دختران و در رده سنی جوانان، با امتیاز 9/19 به مدال برنز رسید. نماینده چینی الاصل تیم آمریکا با9/44 امتیاز به مدال طلا دست یافت و تالوکار نوجوان سنگاپور با 9/39 امتیاز مدال نقره گرفت.

ناهید پورشبانان دارنده مدال طلای مسابقات جهانی ووشو

کنار پورشبانان که صاحب مدال طلا شد ؛ منیره پناهی دیگر چهره پرفروغ تیم ایران بود. وی در مسابقات نوبت صبج در فرم "دائو شو" رده سنی نونهالان با کسب امتیاز 9/85 به مدال نقره برسد. در این فرم نماینده اندونزی با 9 امتیاز به عنوان نخست رسید. پناهی در مسابقات نوبت عصر هم یک برنر دیگر کسب کرد. پناهی موفق شد در فرم "چانگ چوان" به عنوان سوم و نشان برنز دست یافت. وی در این فرم با امتیاز 8/96 پس از نمایندگان امریکا و ماکائو سوم شد.

فاطمه جزینی دیگر تالوکار کشورمان در این فرم به عنوان پنجمی دست یافت. در سایر فرم ها نیز که عصر امروز برگزار شد، شاهد حضور نفیسه پورگنجی در چان چوان جوانان، مهدی مختارپور در چیانگ شو جوانان و طاها بدیعی در دائو شو نونهالان بودیم که نتوانستند روی سو بروند.

منیره پناهی موفق به کسب دو مدال نقره و برنز شد

اما در بخش ساندا تیم ایران چهار نماینده داشت که حاصل تلاش آنها چهار پیروزی بود. صبا شریفی در وزن 60 کیلوگرم دختران در دو راند متوالی نماینده هند را مغلوب کرد و به دور بعدی راه یافت. در وزن 56 کیلوگرم دخترا زهرا سلحشور در برابر "استفانووا" از روسیه در دو راند پیاپی پیروز شد. وی در مرحله بعدی به مصاف حریفی از مصر خواهد رفت. همچنین در وزن 75 کیلوگرم پسران میلاد عارفی مقام برابر "ناوین جاتین" از هندوستان پیروز شد تا در مرحله بعدی به مصاف حریفی از افغانستان برود.

در وزن 65 کیلوگرم پسران عرفان آهنگریان در مبارزه با تیمور دوگوشین از ترکمنستان صاحب پیروزی شد. وی در مرحله بعد باید با برنده مبارزه ورزشکاران فرانسه و اندونزی دیدار می کرد که هر دو سانداکار فرانسه و اندونزی از جدول مسابقات کنار گذاشته شده اند. در مبارزه این دو سانداکار، نماینده فرانسه با پا ضربه خطایی را به حریف اهل اندونزی وارد کرد تا از سوی تیم داوری اخراج شود و نماینده اندونزی نیز ناک اوت شد تا هر دو نفر از جدول مسابقات کنار بروند. با این اوصاف، آهنگریان جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد.

این مسابقات فردا نیز در آنتالیا پیگیری می شود.