کودک بدحال پرواز زاهدان به تهران را در کرمان به زمین نشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نخعی با بیان این مطلب گفت: ساعت 48 دقیقه بامداد در پی اعلام خلبان مبنی بر بدحال بودن کودک خردسال درخواست فرود اضطراری کرد متعاقب آن پرواز A300 شماره 1070 شرکت هوپیمائی ماهان در فرودگاه بین المللی کرمان به زمین نشست.

وی از پیگیری و هماهنگی فوری با اورژانس مستقر در فرودگاه مرکز استان خبرداد و تصریح کرد: حسب تماس مدیر پایانه با عوامل اورژانس مستقر امور اعزام این کودک خردسال به بیمارستان افضلی پور در کمترین زمان انجام شده است.

مدیر کل فرودگاه های استان کرمان خروج هفت نفر از منصوبین کودک از پرواز را تایید و تاکید کرد: این پرواز در ساعت یک و 40 دقیقه بامداد با 95 نفر مسافر فرودگاه بین المللی کرمان را به سمت فرودگاه بین المللی مهرآباد ترک کرد.