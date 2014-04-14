کاهش 3 درصدی تعداد واحدمسکونی در پروانه ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح جمع آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور در نیمه اول سال 1392 نشان می‌دهد که در شهر تهران تعداد 106 هزار و 32 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه ها 8 واحد بوده است.

همچنین تعداد 13 هزار و 246 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در نیمه اول 92 صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در نیمه اول سال 92 بالغ بر 17710.1 هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 3.8 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و 337 مترمربع بوده است.

براساس این گزارش، مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 3948.5 هزار مترمربع بوده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 298 مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکاررفته در بنای آنها در نیمه اول 92 نشان می‌دهد که 42 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 58 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان‌هایی با سایز مصالح بوده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه اول سال 92، تعداد 440 هزار و 839 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 17.9 درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هرپروانه احداث ساختمان 4 واحد بوده است.

همچنین تعداد 110 هزار و 9 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در نیمه اول سال 92 صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه اول 92 حدود 72478.4 هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها 659 مترمربع بوده است.

براین اساس، مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه اول 92 حود 39472.2 هزار مترمربع بوده است. متوسط مساحت زمین در هرپروانه احداث ساختمان 359 مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحست نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته دربنای آنها در نیمه اول سال 92 نشان می دهد که 24.2 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 58.3 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 16.6 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و 0.8 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.