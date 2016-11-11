افزایش ساخت واحدهای لوکس و تجاری/همه بدنبال مجوز واحد تجاری هستند

حسن محتشم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:طی سه سال گذشته برای ساخت و ساز واحدهای لوکس و تجاری در شهر تهران سرمایه گذاری قابل توجهی انجام شده است.

وی ادامه داد: برخلاف کاهش صدور پروانه های ساختمانی و افت ساخت و ساز واحدهای مسکونی معمولی طی سه سال گذشته، ساخت واحدهای لوکس و تجاری افزایش داشته است که این واحدها به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم گردش نقدینگی، به فروش نمی‌روند.

وی افزود: در تهران ساخت و ساز واحدهای لوکس و تجاری بیش از سایر شهرهای کشور است و همه بدنبال مجوز واحدهای تجاری هستند به طوری که طبقه اول و همکف بسیاری از ساختمان‌های مسکونی نوساز در این شهر به واحد تجاری اختصاص یافته است اما خریداری برای این واحدها وجود ندارد.

به گفته این فعال حوزه ساختمان، با توجه به افزایش ساخت و ساز واحدهای تجاری و لوکس و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش بینی می‌شود که این واحدها در سال آینده شاهد افزایش قیمت نباشند؛ چرا که هم املاک تجاری بیش از تقاضا ساخته شده‌اند و هم بسیاری از واحدهای لوکس بدون مشتری هستند بنابراین جهش یا حتی رشد قیمتی در این واحدها، مشاهده نخواهد شد.

محتشم بیان کرد: واحدهای لوکس همواره حاشیه سود خوبی داشته‌اند و به نظر نمی رسد که بازار مسکن، افزایش سودی بیش از این مقدار را پذیرا باشد مگر اینکه شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش درآمد مردم باشیم، درچنین شرایطی می توان انتظار رشد قیمت را هم در واحدهای لوکس و هم تجاری داشت.

رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: اگرچه بارونق شرایط اقتصادی، قیمت واحدهای تجاری و لوکس افزایش می‌یابد اما این رشد با شیب ملایم خواهد بود و جهش قیمت در این واحدها نخواهیم داشت.