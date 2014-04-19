به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان ایران ساعت 21 شنبه شب با یازده ورزشکار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند راهی مسابقات جام جهانی چین میشود. این تیم را باک وون مون از کشور کرهجنوبی هدایت میکند.
تیم ملی را در این سفر این نفرات تشکیل میدهند:
مریم محمودی سرشت، ملیکا عبدالکریمی، ساسان رضوی، امیر کاظم پور، اسماعیل عبادی، مجید قیدی، امید طاهری، مینو عابدی، مهتاب پارسا مهر، افسانه شفیعی و مریم رنجبر.
این مسابقات نخستین مرحله از رقابتهای جام جهانی در سال 2014 است که طی روزهای دوم تا هفتم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار میشود که هر ساله در چهار مرحله این مسابقات برگزار خواهد شد.
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