ایران با سه مدال طلا و دو نقره به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دور اصلی رقابتهای تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا امروز شنبه در بانکوک تایلند به پایان رسید. در مسابقات تیمی مختلط کمان کامپوند، تیم ایران با ترکیب مینو عابدی و اسماعیل عبادی در دیدار پایانی 151 - 152 نتیجه را به تیم هند واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک چهارم نهایی با حساب 153 بر 142 تیم عراق را برد و در نیمه نهایی نیز 149 بر 144 برابر انگلیس به برتری رسید. در دیدار رده‌بندی این بخش انگلیس 151 بر 145 هنگ کنگ را شکست داد و سوم شد.

امروز همچنین مریم رنجبر در فینال بخش انفرادی کامپوند زنان برابر حریف هندی خود 141 بر 140 برنده شد و به مدال طلا دست یافت. اسماعیل عبادی هم در بخش انفرادی مردان موفق شد رقیب خود را 148 بر 147 شکست داده و مدال نقره مردان کامپوند را از آن خود کند.

بدین ترتیب کاروان کشورمان با کسب سه مدال طلا، دو نقره و مجموع 5 مدال به کار خود در این مسابقات پایان داد.



