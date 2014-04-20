اخلاق گریزی معضل ادبیات امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال شفیعی در کار گاه نقد و بررسی شعر و بزرگداشت سعدی در بیرجند گفت: ادبیات نردبانی است برای ترقی بشریت در راستای اهداف متعالی که همان اهداف انبیاء(ع) است.

وی افزود:همه ما پاسداران ارزشمند ادبیات فارسی هستیم بدون اینکه یکدیگر را بشناسیم و باید از این پاسداری که بردوش گرفته‌ایم به نحو احسن حفاظت و به نسل هلی آینده تحویل دهیم.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با بیان اینکه آنچه که امروزمعضل ادبیات است اخلاق گریزی است، عنوان کرد : ادبیات باید کاربردی باشد و اگر اینگونه نباشد باطل است.

وی با اشاره به اینکه ادبیات باید ادبیات را بشناساند افزود :نقطعه ضعف ما ایرانیان این است که خومان را کوچک و بیگانگان را بزرگ معرفی می کنیم که این امری اشتباه است و باید واقع گرا باشیم.

شفیعی با اشاره به اینکه در حوزه ادبیات و شعر شگفتی وجود دارد، اظهار کرد: بومی‌نویسی را نجات ادبیات ماست و یکی از راهکارهای بومی‌نویسی این است که بدانیم برای چه کسی می نویسیم.

وی ادامه داد: اولین مخاطب در نوشتن خودمان هستیم پس باید با واقیعت در حوزه بومی نویسی و نوسیندگی باشیم.

ادبیات و شعر تاثیر شگرفی در فرهنگ دارد

وی با بیان اینکه امروز ادبیات و شعر ما می‌تواند در موضوع فرهنگ کشور تاثیر شگرفی داشته باشد، تصریح کرد: آن زمان که وارد حوزه فرهنگ و ادبیات فرهنگی می شویم می بینیم که ادبیات در فرهنگ ما جایی خالی دارد.

شفیعی با بیان اینکه نسل امروز نسلی فرهنگ گریز هستند، عنوان کرد: همه مسئولین باید این فرهنگ ایرانی و اسلامی را احیا کنند و به نسل های آینده تحویل دهند.

وی عنوان کرد: یکی دیگراز معضلات ما در نسل امروز اخلاق گریزی و ادبیات گریزی است و باید طوری در ادبیات کار شود که قرار است کار های مهم را ادبیات انجام دهد.

بهنام فر عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجندنیز ضمن گرامیداشت روز زن و روز بزرگداشت سعدی اظهار کرد: فردوسی، مولوی سعدی ، حافظ چهار تن از ادبا و شاعران و شناسنامه فرهنگ شعر وادب ایران زمین می باشند.

وی افزود: سعدی شخصیتی متعلق به به نقطه و سرزمین خاصی نیست بلکه متعلق به بشریت می باشد و این چنین شاعران بزرگی از این سرزمین ایران به دنیا معرفی شده اند که نمونه اشعار آنان در سردر سازمان ملل نصب شده است.

عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به نام بزرگ این چهارنفر شاعر ایران گفت:سعدی در میان این شاعران دارای الفت و مرام خاصی بوده که می توان از وی به عنوان سخنگوی وجدانی قله شعرملت ایران یاد کرد.

وی با بیان اینکه سعدی بیانگرواقعیت های جامعه بوده افزود: وی دارای شخصیت جامع الطراف و معتدل بوده و اعتدال گرائی در وجود او نقش داشته است.

وی با اشاره به اشعار ساده و معتدل سعدی گفت: سعدی سه نوع شعرعاشقانه ،عارفانه و عاشقانه و عارفانه سروده که اکنون اشعار وی آینه تمام عیار ایرانیان است.

بهنام‌فر گفت: سعدی شخصیتی بوده که با اشعار سعدی می یتوان با خیلی از مسائل را برطرف کرد و امروزه باید جوانان هرچه بیشتر با ادبیات و اشعار سعدی آشنا شوند و بیشتر در جلسات شعر شرکت نمایند.

وی افزود: با کمک اشعار سعدی می توان بسیاری از مشکلات روز جامعه در حوزه فرهنگی را بر طرف کرد.