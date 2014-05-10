حسین شیخ الاسلام معاون امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروج نیروهای تروریستی که به صورت توافقی با ارتش سوریه انجام گرفت، گفت: این دستاورد خیلی مهمی بود زیرا یک سیلی محکم است که از طرف کل سوری‌ها اعم از حکومت، ارتش سوریه و حتی معارضین سوری به گروههای خارج نشین،عربستان،آمریکا و اسرائیل و همه کشورهای حامی تروریسم زده شد.

وی با بیان اینکه غربی ها در مورد کوچکترین اتفاق سوریه اعلام موضع می‌کنند تصریح کرد:هنوز غربی‌ها در مورد این مسئله مهم اعلام موضع نکردند و این اتفاق گواه و سند درستی است مبنی بر پیشنهاد ایران که تنها راه حل بحران سوریه گفتگوی سوری - سوری است.

معاون امور بین الملل مجلس با اشاره به اینکه خروج معارضین از سوریه نشان داد در صورت عدم دخالت خارجی‌ها و عدم ارسال پول و تجهیزات،طرفهای درگیر در سوریه از عهده حل معضلات و مشکلات بر می‌آیند ادامه داد: باید این مساله را در نظر گرفت که این گروه در محاصره کامل دولت سوریه بودند ولی قبول کردند اسلحه سنگین را تحویل دهند و تعدادی از گروگانها را آزاد کنند و اجازه ورود مواد غذایی را به داخل محدوده محاصره شده را بدهند.

وی افزود: دولت سوریه می‌داند که اینها مزدور هستند و دوباره به جنایتکاران ملحق خواهند شد ولی برای اینکه به مردم آسیب نرسد مسئولانه برخورد کرد.

شیخ الاسلام در واکنش به این سوال که ایران در این توافق چقدر نقش داشت و گروگانهای آزاد شده چه کسانی هستند گفت: هیچ خیری در سوریه رخ نمی‌دهد الا اینکه ایران در آن تاثیر داشته باشد در ضمن تعدادی از آزاد شدگان در این توافق ایرانی هستند.

معاون امور بین الملل مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در انتخابات سوریه نامزد رقیب توانایی رقابت با بشار اسد را دارد گفت: انتخابات سوریه آزاد است ولی کسی در سوریه محبوبیت آقای بشار اسد را ندارد در ضمن در سوریه یکطرف بشار اسد است که در مقابل اینهمه ترور،کشتار توانسته انسجام ملی وحدت و تمامیت ارضی را حفظ کند.

وی به مخالفت غربی‌ها با برگزاری انتخابات در سوره اشاره کرد و گفت: اگر غربی‌ها راست می‌گویند بشار اسد محبوبیت ندارد به جای اینکه مانع برگزاری انتخابات شوند بهتر است بیایند و بر انتخابات نظارت کنند.

وی ادامه داد: غربی‌ها زمانی حتی قانون سوریه را به رسمیت نمی‌شناختند در حالی که جدیدا غربی‌ها و آقای اخضر ابراهیمی پیشنهاد کردند در قانون اساسی سوریه بندی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان دو سال حکومت را تمدید کرد و این جای تامل دارد چگونه کسانی که بشار اسد و قانون سوریه را به رسمیت نمی‌شناختند حالا برای جلوگیری از برگزاری انتخابات آنرا به رسمیت می‌شناسد.

شیخ الاسلام در پایان گفت: اینها هیچ خیری برای سوریه نمی‌خواهند و چون راهبردهایشان در سوریه شکست خورده دنبال نجات راهبردهایشان هستند.