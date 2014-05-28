به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، در این فیلم دنیرو نقش مقابل پتینسون را بازی می‌کند. آسایاس که با فیلم «ابرهای سیلس ماریا» در بخش رقابتی جشنواره کن 2014 حضور داشت، فیلمبرداری این فیلم تریلر اکشن را ماه اکتبر در شیکاگو و تورنتو انجام می‌دهد.

تاکنون خبری از موضوع این فیلم منتشر نشده و با دقت تلاش شده تا موضوع آن بسته بماند. اطلاعات حاکی از این است که چارلز گیلبرت این پروژه را در اختیار دارد و بن ساکس تهیه کننده آن برای بنارویا پیکچرز است.

اما این تنها خبر از رابرت دنیرو در سایت‌های خبری نبود و هالیوود ریپورتر نیز نوشت: دنیرو که به تازگی در فیلمی مستند از خاطراتش سخن گفته، برای اولین بار از خاطرات خانوادگی اش حرف زده است.

دنیرو که در نقش های مختلفی از بوکسور تا گانگستر بازی کرده، در مستند «یادآوری هنرمند رابرت دنیرو پدر» که قرار است ماه ژوئن در شبکه اچ بی او پخش شود، خاطراتش را مرور کرده است.

پدر دنیرو 20 سال پیش بر اثر سرطان درگذشت. این بازیگر 70 ساله گفت رابطه ما رابطه معمول پدر و فرزندی نبود که با هم بیسبال بازی کنیم، اما با هم رابطه خوبی داشتیم.

رابرت دنیروی پدر، یک نقاش اکسپرسیونیست انتزاعی و بخشی از صحنه هنری بعد از جنگ جهانی دوم بود که هنرمندان با استعدادی مانند جکسون پولاک را به خود دید.