به گزارش خبرنگار مهر، فرشبافی از دیرباز به عنوان یکی از هنرهای اصیل و زیبای ایرانی در میان اقوام مختلف ایرانی رواج داشته است و زنان و مردان پارسی با استفاده از ذوق و هنر ایرانی خود آثار بی نظیری را در حوزه فرش خلق کردند. شهرستان ورامین برای بسیاری از ایرانیان با کشاورزی و صیفی جات کم نظیرش نظیر طالبی، خربزه، هندوانه و خیاز و گوجه و محصولات دامی اش نظیر گوشت قرمز، شیر و لبنیات شناخته می شود در حالی که این شهرستان یکی از قطب های فرش در گذشته به حساب می آمد.

توانایی قالیبافان ورامین این شهرستان را به گلستانی از فرش بدل کرده بود

در گذشته فرش ورامین به عنوان یکی از مرغوبترین و زیباترین فرش های ایرانی روانه بازارهای جهانی و به ویژه کشورهای اروپایی نظیر آلمان و ایتالیا تلقی می شد و علاوه بر اینکه درآمد مناسبی نصیب قالبیافان ورامینی می کرد، برای کشور نیز ارزآوری مناسبی داشت.

البته قالیبافان ورامینی علاوه بر بافتن فرش در بافت رو كرسي ها، سفره، خورجين، مفرش، نمكدانها و رو انداز هاي حيوانات نیز مهارت داشتند و بدین ترتیب این توانایی ورامین را به گلستان بزرگی از فرش بدل کرده بود.

فرشها و دست بافتهای ورامين داراي پشمي براق و نرمي هستند كه وقتي اين پشم ها رنگ مي شود درخشش خاصي دارد، قطع مناسب و متعارف فرش هاي ورامين يكي ديگر از خصوصيات اين منطقه است كه 50/2 طول و 5/1 عرض دارد اما اکنون فرش ورامین از دوران اوج خود فاصله گرفته و برخی مشکلات و عوامل سبب شده تا پتانسل قالیبافان ورامین برای خلق آثار کم نظیر هنری مورد توجه قرار نگرفته و فرش ورامین به کما برود.

رنگ قهوه ای تیره و خاکی جزء جدا ناپذیر فرش های ورامینی است

یک کارشناس حوزه فرش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های فرش ورامین اظهار داشت: نکته جالب توجه درباره فرش ورامین استفاده از ابریشم و پشم در تولید این محصول هنری است که سبب زیبایی دوچندان نقش و نگارهای فرش ورامین می شود و از طرف دیگر طراحی و استفاده از شکل ها و رنگ های مختلف، جذابیت کم نظیری را به فرش ورامین داده است.

امیر بختیاری افزود: فرش ورامین بیشتر به صورت میناخانی کار می شود، در کتب تاریخی آمده که اين طرح توسط دختري به نام مينا كه نام پدرش خاني بود بافته و از آن پس اين طرح به نام ميناخاني معروف شده، در این طرح چند پری توسط چهار گل سفید احاطه می شوند که این مسأله زیبایی زادالوصفی را به فرش ورامین داده است.

وی ادامه داد: فرشبافان ورامینی به دلیل قرار گرفتن در منطقه کویری، عموما از رنگ های متناسب با این مناطق استفاده می کنند به طوری که در اغلب فرش های بافته شده در این مناطق رنگ قهوه ای تیره و خاکی جزء جدا ناپذیر فرش های ورامینی است.

بختیاری اضافه کرد: همچنین هنر قالیبافان ورامینی آن است که در یک سبک قالیبافی منحصر نیستند بلکه برخی از آنان به سبک فارسی به فرش بافی می پردازند و در برخی مناطق نیز سبک ترکی در بافت قالی و فرش رواج داشته است.

این فعال هنری گفت: امروز شهرستان ورامین مفتخر است که نقش هایی نظیر میناخانی، شاه عباسی، پاشتری، ظل سلطانی و گلدانی را در بافتن فرش خود به کار برده و با دستان هنرمندان ورامینی، آثار اعجاب آور و کم نظیری را در اختیار علاقمندان در حوزه فرش خلق کند.

بسیاری از مردم توانایی خرید فرش دستباف را ندارند

یکی از قالیبافان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه فرش ورامین در جهان اظهار داشت: فرش ورامين از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردار است که جايگاه مناسبي در بسياري از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان و ايتاليا دارد.

زهرا هداوند افزود: هم اکنون قالیبافان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری از آنان از داشتن بیمه کامل محروم بوده و در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته اند و نیاز است تا مسئولان و متولیان امر به قالیبافان توجه بیشتری کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه و قیمت مواد اولیه، فرش دستباف با قیمت گزافی به دست مصرف کننده می رسد و بسیاری از مردم توانایی خرید آن را ندارند به همین خاطر به سمت فرش های ماشینی که قیمت مناسب تری داشته، متمایل می شوند.

برخی کشورها با کپی برداری از فرش ایرانی به صنعت فرش کشور ضربه زدند

هداوند اضافه کرد: امروز برخی کشورها با کپی برداری از فرش ایرانی، وارد بازارهای اروپایی شده اند و این مسأله باعث افت صادرات و ارزش فرش ایرانی و فرش ورامینی شده که باید مسئولان با سرعت فکری برای این امر کنند.

همچنین در این زمینه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرش ورامین از جمله فرش های ارزشمند کشور محسوب شده و کارشناسان و هنرمندان فعال این حوزه به فرش ورامین با دید مثبتی می نگرند که این مسأله بسیار ارزشمند و خوب است.

بالا رفتن قیمت مواد اولیه یکی از مشکلات قالیبافان است

حسن میرزایی افزود: فرش ورامین همواره جایگاه خوبی را در صادرات این محصول به خارج از کشور داشته و برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان و ایتالیا مشتری ثابت فرش ورامین هستند اما متأسفانه در سالهای اخیر برخی مشکلات، صادرات فرش ورامین را با مشکل مواجه ساخته است.

وی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات اصلی فرشبافان کشور بویژه قالیبافان ورامینی، بالا رفتن قیمت مواد اولیه تهیه فرش دستباف است که قیمت تمام شده این محصول را در مقایسه با فرش های ماشینی به شدت افزایش داده به همین خاطر عموم مردم به دلیل قیمت بالای فرش دستباف تمایل چندانی به خرید این نوع فرش نشان نمی دهند.

میرزایی اضافه کرد: همچنین تعداد قالیبافان به دلیل عدم امنیت شغلی و مشکلات بیمه ای با کاهش روبرو شده است و همین مسأله نیز تولید فرش دستباف را با مشکلات متعدد مواجه ساخته است.

این مسئول عنوان کرد: اگرچه صنعت فرش ورامین با مشکلات متعددی روبرو است اما در صورت حمایت و حل دغدغه های قالیبافان، فرش ورامین همچنان می تواند به عنوان نگینی درخشان در میان فرش های ایرانی درخشیده و ارزآوری مناسبی نیر برای کشور به همراه داشته باشد.