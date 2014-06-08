تمرین تیم فوتبال جوانان با حضور تاج و آقای گل آسیا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند، صبح امروز در اردوی آماده‌سازی تهران یک جلسه تمرینی در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد.

در این تمرین که از ساعت 10:30 صبح آغاز شد بازیکنان ابتدا زیر نظر کادر فنی تمرینات کششی انجام دادند و سپس در قالب دو گروه فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

در جریان برگزاری این بازی رحیم میرآخوری در میانه زمین نقش داور و هدایت کننده دو تیم را بر عهده داشت و علی دوستی مهر به همراه مهدی مهدوی‌کیا از روی نیمکت این بازی را نگاه کردند.

در اواسط این بازی کاوه رضایی آقای گل فوتبال آسیا در دو رده نوجوانان و زیر 22 سال آسیا که برنامه های فیزیوتراپی خود را در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌کند، روی نیمکت نشست و عملکرد دو تیم را تماشا کرد.

در پایان این تمرین مهدی تاج رئیس سازمان لیگ در محل برگزاری این تمرین حضور یافت و برای دقایقی با بازیکنان صحبت کرد. وی در صحبت‌هایش برای این تیم جهت موفقیت در مسابقات آسیایی آرزوی موفقیت کرد.