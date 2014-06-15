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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰

با حضور 28 بازیکن و در کمپ تیم‌های ملی؛

اردوی تیم جوانان با حضور آیت‌اللهی آغاز شد

اردوی تیم جوانان با حضور آیت‌اللهی آغاز شد

مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران درحالی از روز شنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد که نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال هم در محل برگزاری این اردو حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسون فوتبال، تمرینات تیم فوتبال جوانان ایران به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا 2014 - میانمار، درحالی از عصر روز شنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد که علی دوستی‌مهر نفرات زیر را برای حضو در این اردو دعوت کرده است:

میثم جودکی، ایمان سلیمی، محمدرضا کاوه، حسین مهربان، ماهان ستوده، رضا کرملا چعب، علی هزامی، ساسان جعفری‌کیا، کمیل حق‌زاده، یحیی نجاریان، پیام نیازمند، سیدمجید حسینی، ماهان رحمانی، احمد گوهری، مهدی حسین‌زاده، امیر نصر آزادانی، مهدی امینی، میلاد سرلک، سیدمصطفی هاشمی، محمد روشندل، حسن داداشی، سعید عزت‌اللهی، صادق محرمی، محمد پوررحمت‌الله، امیرمحمد مظلوم، یوسف سیدی، سعید آقایی و علی آستانه

این مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان تا روز جمعه 30 خردادماه پیگیری می‌شود.

در این زمینه، سیدهادی آیت‌اللهی نایب رییس اول فدراسیون فوتبال عصر روز دوشنبه، با حضور در کمپ تیم‌های ملی فوتبال پس از تماشای تمرینات آماده‌سازی تیم نوجوانان و جوانان، دقایقی را با بازیکنان و کادرفنی این تینم صحبت کرد.

کد مطلب 2311958

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