انفجار در مقر اتحادیه میهنی کردستان و دفاتر احزاب کرد/70 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع پلیس استان دیاله اعلام کرد که یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده صبح امروز مقر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در منطقه جلولاء در 70 کیلومتری شمال شرق بعقوبه منفجر شد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: بلافاصله پس از این انفجار یک فرد انتحاری خود را منفجر کرد. المیادین نیز در این رابطه گزارش داد که چند دفتر احزاب کُرد در شهر بعقوبه منفجر شده است که بر اثر این انفجارها حدود 70 نفر کشته و زخمی شده اند.
پایگاه خبری المسله نیز گزارش داد که "کریم شلس الکروی" فرمانده گردان اضطراری جلولاء در انفجار مقر اتحادیه میهنی کردستان عراق کشته شد.
همچنین سه انفجار در مسیر گشتی نظامیان عراقی در منطقه "سرکلان" در شمال غرب کرکوک رخ داد. از مرکز تکریت نیز خبر می رسد که شش غیر نظامی بر اثر انفجار یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده زخمی شدند.
نظر شما