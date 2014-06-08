اخبار امنیتی عراق/ انفجار در مقر اتحادیه میهنی کردستان و دفاتر احزاب کرد/70 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های عراقی از انفجار در مقر اتحادیه میهنی کردستان و شماری از دفاتر احزاب کرد و کشته و زخمی شدن حدود 70 نفر خبر دادند.