3 ميليارد و 740 ميليون ريال صدقه در خراسان شمالي جمع آوري شد

امان الله حسين پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين ميزان صدقه از سوي مردم خیر و نيكوكار خراسان شمالي و در راستاي ترويج سنت حسنه انقاق و كمك به محرومان و نيازمندان استان جمع آوري شده است.

وي در خصوص مصرف صدقات جمع آوري شده در استان اظهار داشت: صدقات جمع آوري شده برای كمك به اشتغال، درمان، مسائل فرهنگي، ازدواج، تهيه جهیزيه، مسكن مددجويان و ... هزينه مي شود.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي تصريح كرد: شهرستان هاي بجنورد، شيروان و اسفراين به ترتيب بيشترين درآمد صدقات در استان را به خود اختصاص داده اند.

وي تعداد كل مشتركان صدقات در استان را 126 هزار و 656 مشترك برشمرد و گفت: از اين تعداد 42 هزار و 755 مشترك صندوق در بجنورد، 21 هزار و 432 صندوق در شيروان و 21 هزار و 135 مشترك صندوق نيز در اسفراين است.

حسين پور ميزان صدقات جمع آوري شده استان طي سال گذشته را 21 ميليارد و 748 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال 91 از رشد 25 درصدي برخوردار بوده است.

هم اکنون در استان 867 هزار نفری خراسان شمالی 32 هزار خانواده با جمعیتی بالغ بر 68 هزار نفر از خدمات حمایتی کمیته امداد استفاده می کنند.