18 میلیارد تومان از محل ماده 180 قانون بودجه به شهربابک اختصاص پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شریفی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهربابک گفت: بودجه شهرستان شهربابک از ماده 180، 18میلیارد تومان و ازتملک دارایی هفت میلیارد تومان است که با پیگیری های نماینده شهرستان بودجه شهربابک از 12میلیارد به 18میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه افزود: مدیران شهرستان شهربابک باید تمام هم وغم خود را برای آبادانی شهرستان بگذارند برای این منظور باید همدلی وجود داشته باشد و مدیران نیز باید آماده کار باشند و باید فضا را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران آماده کنیم.

شریفی بیان داشت: با همکاری مدیران شهرستان باید سند توسعه شهربابک در زمینه اقتصادی، سرمایه گذاری و سایر زمینه ها نوشته شود و از مدیران می خواهیم که درصد پیشرفت پروژه ها کارشناسی و واقعی باشد.

فرماندار شهربابک تصریح کرد: باید پروژه هایی که از سوی مدیران مطرح می شود تا نیمه اول سال 94 به اتمام برسند.