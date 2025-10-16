به گزارش خبرنگار مهر از شاهین‌شهر، هم‌زمان با برگزاری آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس، برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد هنری معرفی و با اهدای تندیس زرین، لوح تقدیر و جوایز نقدی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این دوره، آثار نمایشی در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی و در محورهای ادبیات کهن و معاصر، موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ملی به رقابت پرداختند. از مجموع ۵۶۴ اثر ارسالی از سراسر کشور، ۲۲ اثر به بخش نهایی راه یافتند و در روزهای برگزاری جشنواره در صحنه تالار شیخ بهایی و فضاهای شهری شاهین‌شهر اجرا شدند.

هیأت داوران این دوره متشکل از قطب‌الدین صادقی، هادی مرزبان، رضا کشانی، شهره سلطانی و الیکا عبدالرزاقی بود که آثار راه‌یافته را بر اساس معیارهای متن، کارگردانی، بازیگری، طراحی و خلاقیت در اقتباس ارزیابی کردند.

در بخش نمایشنامه‌نویسی، کامران شهلایی از تهران با اثر «خواب و خون» رتبه نخست، امین پناهی از اصفهان با نمایشنامه «آغا محمد» رتبه دوم و امیر مهبودی از شیراز با اثر «لب آب» رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. در بخش موضوعی دفاع از میهن و تمامیت ارضی، کورش نیک‌پیام از اصفهان برای نمایشنامه «تصمیم» شایسته تقدیر شناخته شد و در بخش کودک و نوجوان، احسان جانمی از اصفهان با اثر «یک تن» عنوان برتر را کسب کرد.

در بخش بازیگری زن، مرجان قاسمی برای بازی در نمایش «چهل‌تیکه» از دهلران رتبه نخست و مریم هاشمی از یزد برای بازی در نمایش «نامیران» رتبه دوم را به دست آوردند. در بخش بازیگری مرد نیز سیدپویا امامی از فلاورجان برای نمایش «کوران» رتبه اول و مهدی داوودی از بوشهر برای نمایش «آنچه بود نه آنچه بود» رتبه دوم را از آن خود کردند.

در بخش کارگردانی، رتبه نخست به نمایش «آنچه بود نه آنچه بود» از بوشهر و رتبه دوم به نمایش «کوران» از فلاورجان تعلق گرفت. همچنین نمایش «کوران» به عنوان اثر برگزیده برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.

هیأت داوران در بخش‌های طراحی صحنه، گریم و موسیقی نیز از چند اثر تقدیر به عمل آورد. طراحی صحنه نمایش «کوران»، گریم نمایش «زال و رودابه» و موسیقی نمایش «چهل‌تیکه» از جمله مواردی بود که در این بخش‌ها مورد تجلیل قرار گرفت.

در بخش تجلیل از پیشکسوتان، مالک آبسالان از دهلران برای نمایش «چهل‌تیکه» به عنوان بازیگر پیشکسوت مورد قدردانی ویژه قرار گرفت.

برگزیدگان ضمن دریافت تندیس زرین جشنواره و لوح افتخار، مورد تشویق حاضران قرار گرفتند و با ثبت عکسی یادگاری در کنار مجسمه تازه رونمایی‌شده «نبرد رستم، رخش و اژدها» در میدان فردوسی شاهین‌شهر، اختتامیه جشنواره را به یاد ماندنی کردند.