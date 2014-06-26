علاء الدين باباشهابي هنرمند سنندجي دار فاني را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ساعت پنج علاء الدين باباشهابي هنرمند برجسته و توانمند سنندجي به دليل ناراحتي قلبي در تهران دار فاني را وداع گفت.

علاء الدين باباشهابي هنرمند توانمند كردستاني در عرصه موسيقي بود كه در سال 1318 در سنندج به دنيا آمد و چندين دهه از عمر خود را در خدمت به موسيقي كردي طي كرد ولي صبح امروز پنج شنبه ساعت پنج صبح در تهران دار فاني را واع گفت.

بردارزاده مرحوم باباشهابي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحوم علاء الدين باباشهابي حدود 20 روز قلب به دليل ناراحتي قلبي دچار سكته شد كه به سرعت به بيمارستان انتقال داده شد و بعد از درمان وضعيت وي رو به بهبودي رفت.

راشد باباشهابي بيان كرد: طي يكي دو روز گذشته وضعيت جسمي وي بهتر شد ولي متاسفانه عليرغم اينكه شب گذشته وضعيت سلامتي وي رضايت بخش بود و ساعت پنج صبح دار فاني را وداع گفت.

وي با اشاره به اينكه قرار است امروز پيكر مرحوم باباشهابي به سنندج انتقال داده شود، يادآور شد: پيكر مرحوم باباشهابي روز جمعه ساعت 10 صبح از مقابل مسجد ملاويسي شهر سنندج واقع در بلوار كردستان تشييع و در بهشت محمدي اين شهر به خاك سپرده مي شود.

مرحوم علاء الدين باباشهابي در سال 1318 در شهر سنندج متولد شد و وي نوه استاد علي اصغر كردستاني هنرمند و خواننده توانمند سنندجي است كه طي چندين دهه از عمر خود خدمات زيادي را به موسيقي كرد ارائه كرد و از وي چندين آلبوم موسيقي به يادگار باقي مانده است.