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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

جهان تصویر واقعی ایران را در ۲۲ بهمن دید

جهان تصویر واقعی ایران را در ۲۲ بهمن دید

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: جهان تصویر واقعی ایران را در ۲۲ بهمن دید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تصویر واقعی و زنده از ایران را به آن سوی مرزها مخابره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور، با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال تاکید کرد: خیابان‌های ایران در چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب، به عرصه «روایتگری واقعی» از قدرت ایران تبدیل شد. این تصویر واقعی و زنده، فراتر از مرزها مخابره شد تا جهان ببیند قدرت نرم ایران واقعیتی ریشه‌دار در متن مردم است. بر خلاف اراده دشمنان، در تضارب روایتگری واقعی و روایتسازی کاذب، این روایتگری واقعی از قدرت ایران بود که به ثمر نشست.

کد مطلب 6747235
طاهره تهرانی

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