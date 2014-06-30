تعميق باورهاي ديني هدف اصلي طرح فلاح كميته امداد در خراسان شمالي است

مجيد الهي راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه اين طرح از جمله طرح هاي موفق كميته امداد خراسان شمالي محسوب مي شود افزود: اين طرح در راستاي تعميق باورهاي ديني، اجراي سبك زندگي اسلامي و تقويت كرامت وعزت انساني خانواده هاي تحت پوشش، اجرا مي شود.

وي با اشاره به اينكه برگزاري مراسم هاي مذهبي در ايام و مناسبت هاي مختلف از جمله برنامه هاي اجرايي در اين طرح به شمار مي رود اظهار داشت: برگزاري چنين برنامه هايي مي تواند در باورها و عقايد ديني خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد اثر گذار باشد.

اين مسئول با اشاره به اينكه در ماه مبارك رمضان سال گذشته 24 شبكه طرح فلاح در شهرستان هاي مختلف استان وجود داشت عنوان كرد: در اين مجموعه پارسال 240 خانواده تحت پوشش كميته امداد استان از مزاياي اين طرح بهره مند شدند.

به گفته وي در ماه مبارك امسال 110 خانواده در قالب 11 شبكه بهره مند خواهند شد.

الهي راد تاكيد كرد: با اجراي اين طرح منزلت اجتماعي خانواده هاي زير پوشش و سطح آگاهي آنها ارتقا خواهد يافت.

مدير امور فرهنگي كميته امداد خراسان شمالي گفت: همچنین مبلغان ديني احكام ديني، مسائل شرعي و مباحث مرتبط با مناسبت ها و ايام هاي مذهبي و مسائل اجتماعي را به خانواده ها آموزش مي دهند.