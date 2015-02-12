۱۳ پروژه منابع طبیعی خراسان شمالی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، موسی صابری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های منابع طبیعی خراسان شمالی، اظهار کرد: همزمان با دهه فجر امسال ۱۳ پروژه و طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی بازدید و یا افتتاح شد.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ مورد بازدید و دو مورد نیز افتتاح پروژه ها و طرح های منابع طبیعی با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال همزمان با دهه فجر صورت گرفت.

صابری با اشاره به این که با اجرای این پروژه‌ها حدود پنج هزار و ۶۰۰ نفر روز اشتغال در استان ایجاد شده است، افزود: این طرح ها شامل یک پروژه اداره جنگل، پنج پروژه شامل کپه کاری، نهالکاری، بهسازی چشمه و آبشخور، چهار پروژه آبخیزداری، دو پروژه بیابان و اتحادیه شرکتهای تعاونی منابع طبیعی بودند.

وی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر امسال طرح آبخیزداری عملیات پخش سیلاب در بخش ایور شهرستان گرمه به بهره برداری رسید که اين پروژه ها با اعتبار ۱۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و استاني اجرا شده بود.

صابری اظهار داشت: این طرح با هدف کنترل و پخش سیلاب اجرا شد و با بهره برداری از این سیستم، چاه ها و قنوات پایین دست افزایش آبدهی داشته و مقابله با پدیده خشکسالی در سطح اراضی پایین دست آن آسان تر می شود.

به گفته وی همچنین با توجه به این که منابع آبی منطقه ایور در معرض خطر شور شدن هستند، با اجرای طرح پخش سیلاب، تغذیه سفره آب زیرزمینی انجام می شود که این مهم ضمن جلوگیری از شور شدن منابع آبی، پایداری تولیدات کشاورزی منطقه مزبور را در پی خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقه وصیت نامه سیاسی امام(ره)، حضور در جشن پیروزی انقلاب، شرکت در مراسم غبارروبی گلزار شهدا و ... را از دیگر برنامه های اداره کل و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری استان همزمان با ایام الله دهه فجر برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است كه از اين وسعت یک میلیون و ۴۱۴ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار و ۶۳۶ هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار نيز جنگل است.