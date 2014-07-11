برکناری مومنان با چوب اعتدال متوقف شود/ لزوم تکیه بر قدرت درونی کشور در برابر دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری، امام جمعه شیروان در بخشی از خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز این شهرستان با تشریح و تبیین سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسؤولان، اظهار داشت: دولت باید برای رفع نگرانی و دغدغه های رهبری با جدیت بیشتری عمل کند.

به گفته وی دولت یازدهم می بایست مصادیق برکناری مسؤولان مؤمن و متعهد با چوب اعتدال را پیدا کرده و از تداوم این روند جلوگیری کند.

امام جمعه شیروان همچنین با محکوم کردن حملات ددمنشانه اسراییل به نوار غزه، آن را نوعی دیوانگی و توحش مدرن توصیف کرد و گفت: جنایت دنیای خفته و ساکت در برابر این انسان کشی ها آن هم در ماه مبارک رمضان حکومت جنگل را در ذهن تداعی می کند.

اقتصاد مقاومتی جدی تر گرفته شود

حجت الاسلام عباسعلی احمدزاده، امام جمعه شهرستان مانه و سملقان نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز این شهرستان که در محل مسجد جامع شهر آشخانه برگزار شد، به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسؤولان نظام اشاره کرد و گفت: رهنمون های رهبری برای همه به ویژه مسؤولان و دولتمردان روشن گرانه است.

وی اضافه کرد: تکیه بر قدرت درونی کشور و ضعیف و زبون ندیدن خود در برابر دشمنان، توجه به فرصت ها و زودگذر بودن آنها، خودداری مسؤولان کشور از حاشیه سازی و حاشیه پردازی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی و مراقبت از این که مبادا با شعار خوب اعتدال اهداف بد پیگیری شود و مؤمنان و متعهدانی که در مواقع حساس برای کشور ایستادگی می کنند؛ کنار زده شوند؛ از جمله توصیه های مقام معظم رهبری به دولت یازدهم به شمار می روند.

جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نشانه ناکامی در سوریه و عراق است

حجت الاسلام عباسعلی قلی زاده امام جمعه فاروج در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان فاروج گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین، نتیجه ناکامی در سوریه و عراق است.

وی با بیان اینکه گروه تروریستی و تکفیری داعش نیز دست نشانده آمریکا و اسرائیل است افزود: سازمانهای جاسوسی موساد و سیا با استفاده از این جنایتکاران تلاش می کنند تا چهره نورانی اسلام را خشن و مسلمانان را هتاک و بی منطق معرفی کنند.

امام جمعه فاروج در ادامه به موضوع انتخابات افعانستان پرداخت و مردم مسلمان این کشور را به هوشیاری در مقابل شیطنت های آمریکا فراخواند.

وی در ادامه خطبه ها خواستار استقرار اداره تامین اجتماعی در شهرستان فاروج شد و گفت: تاسیس این اداره در شهرستان می تواند به امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان کمک کند.

حجت الاسلام قلی زاده بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مهم معظم در دیدار مسئولین نظام با ایشان، بر توجه مسئولان به فرصت‏ها و زودگذر بودن آن و همچنین دوری از حاشیه ‏سازی و حاشیه‏ پردازی تاکید کردند.