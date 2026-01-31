به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی بعد از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: انقلاب اسلامی، حرکت بنیادینی بود که به رهبری امام راحل و خواست و اراده ملت ایران، رخ داد.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل وقوع این رویداد تاریخی، استقامت و فداکاری ملت ایران بود، افزود: باید اذعان کنیم بدون رهبری امام راحل، امکان وقوع این انقلاب وجود نداشت.
فرماندار میاندورود با اشاره به این نهضت، تمام طبقات اجتماعی و گروههای مردم را با خود همراه کرد، گفت: نقش و جایگاه امام خمینی(ره) در این انقلاب را ابتدا ادراک کرده و سپس تبیین کنیم چراکه نقش ویژهای است.
این مسئول با اشاره به برکات انقلاب در سراسر ایران اسلامی، تصریح کرد: در انقلاب اسلامی، حکومت در دستان مردم قرار دارد و این دستاوردی مهم است.
بابایی ادامه داد: در دهه فجر امسال ۴۰ پروژه به ارزش ۸۶ میلیارد تومان افتتاح شده و در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پنج پروژه به ارزش ۲۴ میلیارد تومان کلنگزنی خواهد شد.
فرماندار میاندورود یادآور شد: این پروژهها در حوزه طرح هادی و پروژههای آسفالت روستایی، بهسازی معابر، بهسازی، اصلاح و تقویت شبکههای برقرسانی و مسکن مددجویان، افتتاح ساختمان جهاد کشاورزی، لایروبی آببندانها و افتتاح مجتمع آبرسانی است.
بابایی گفت: در مجموع در دهه فجر امسال ۴۵ پروژه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان، به بهرهبرداری رسیده و کلنگزنی میشود.
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