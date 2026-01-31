به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی بعد از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: انقلاب اسلامی، حرکت بنیادینی بود که به رهبری امام راحل و خواست و اراده ملت ایران، رخ داد.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل وقوع این رویداد تاریخی، استقامت و فداکاری ملت ایران بود، افزود: باید اذعان کنیم بدون رهبری امام راحل، امکان وقوع این انقلاب وجود نداشت.

فرماندار میاندورود با اشاره به این نهضت، تمام طبقات اجتماعی و گروه‌های مردم را با خود همراه کرد، گفت: نقش و جایگاه امام خمینی(ره) در این انقلاب را ابتدا ادراک کرده و سپس تبیین کنیم چراکه نقش ویژه‌ای است.

این مسئول با اشاره به برکات انقلاب در سراسر ایران اسلامی، تصریح کرد: در انقلاب اسلامی، حکومت در دستان مردم قرار دارد و این دستاوردی مهم است.

بابایی ادامه داد: در دهه فجر امسال ۴۰ پروژه به ارزش ۸۶ میلیارد تومان افتتاح شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پنج پروژه به ارزش ۲۴ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار میاندورود یادآور شد: این پروژه‌ها در حوزه طرح هادی و پروژه‌های آسفالت روستایی، بهسازی معابر، بهسازی، اصلاح و تقویت شبکه‌های برق‌رسانی و مسکن مددجویان، افتتاح ساختمان جهاد کشاورزی، لایروبی آب‌بندان‌ها و افتتاح مجتمع آبرسانی است.

بابایی گفت: در مجموع در دهه فجر امسال ۴۵ پروژه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان، به بهره‌برداری رسیده و کلنگ‌زنی می‌شود.