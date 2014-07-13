به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات صیادان استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات صیادان باید در دستور کار همه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد و از همه توان و ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: صید و صیادی و ابزی‌پروری یکی از مهمترین ظرفیت‌های استان بوشهر است که هم در زمینه تولید و درآمدزایی و هم در زمینه اشتغال نقش بسیار مهم و موثری دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به برخی از مشکلات مطرح شده در مورد صیادان بندر ریگ در شهرستان گناوه، بیان داشت: تمدید دفترچه تردد صیادان در بندر ریگ یکی از مشکلات مردم این مناطق است که باید زمینه تمدید آن فراهم شود.

وی خواستار تلاش برای رفع مشکلات سایت پرورش میگوی بویرات در شهرستان دیلم شد و ادامه داد: باید برای احیای این سایت که 20 سال سابقه فعالیت دارد تلاش شود و زمینه فعالیت شرکت‌های متعدد فراهم شود.

سالاری همچنین خواستار تلاش برای حل مشکل هزینه حمل سوخت صیادان شد و افزود: مشکل هزینه سوخت از موضوعات ملی است که تنها با تلاش تعاونی صیادان می‌توان این موضوع را حل کرد.

ارتقای اسکله صیادی گناوه محقق شود

وی با اشاره به فرسوده بودن اسکله چوبی صیادی بندر گناوه، تاکید کرد: شیلات باید برای اضافه کردن اسکله 50 متری برای صیادان گناوه برنامه‌ریزی لازم را صورت دهد و منابع آن را نیز مشخص سازد.

استاندار بوشهر به اهمیت ساماندهی شناورها اشاره کرد و ادامه داد: باید راهکارهای مناسبی برای توقیف شناورهای فاقد هویت و شناورهای تفریحی بدون مدارک شناسایی در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد امنیت بیشتری در زمینه فعالیت صیادان و ملوانان باشیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های بندری در شهرهای شمالی استان بوشهر توسعه می‌یابد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی خوبی در این زمیمه صورت گرفته است و امیدواریم به زودی شاهد تحقق این مهم باشیم.

بهروز قوامی‌فر رئیس اداره شیلات شهرستان دیلم نیز در این نشست با اشاره به مشکلات اسکله صیادی در دیلم، اظهار داشت: اسکله دیلم دارای وسعت کمی است و تعداد بالای شناورها باعث ازدحام در این منطقه می شود که باید این موضوع حل شود.