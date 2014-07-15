جحت الاسلام جواد زمانی، شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری نشستهای شاعران با مقام معظم رهبری که هر سال در ماه مبارک رمضان برگزار میشود، گفت: این نشستها مهمترین اتفاق در حوزه شعر معاصر ماست که رسانهها را به خود معطوف و شعر را به طور جدی در جامعه ما مطرح میکند.
وی با بیان اینکه، اهتمامی رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاستگذاری کشور و ولیامر مسلمین به حوزه ادبیات، موجب ایجاد انگیزه عمومی میشود گفت: این انگیزه نه تنها در میان شاعران، بلکه در میان تودههای مختلف مردم ایجاد میشود تا میراثدار این گنجینه گرانقدر از گذشتگان باشند و به این ثروت ملی با نگاهی عمیقتر نگاه کنند.
زمانی تاکید کرد: وقتی این دیدار در کشور ما به شکلی نمادین، به معنای سپاس از شعر است، به تبع از آن، همت شاعران جوان هم بیشتر میشود تا جدیتر پیگیر حوزه ادبیات باشند.
وی با اشاره به ویژگیهای نشست امسال شاعران با رهبر انقلاب، گفت: روند این نشستها از گذشته تا امروز رو به پیشرفت بوده و این برنامه از جهت نوآوری و ایجاد فرصت برای شاعران جوان، مسیری رو به صعود را طی میکند. امسال همچنین فرصتی برای شاعرانی که سالهای گذشته نتوانسته بودند در این دیدارها شعرخوانی کنند، ایجاد شد.
حجت الاسلام زمانی به حضور شاعران فارسی زبان از دیگر کشورها در نشست امسال سخن گفت و افزود: حضور این شاعران هم مغتنم بود اما تعداد زیاد و شعرخوانیشان باعث شد فرصت از برخی شاعران جوان کشورمان گرفته شود. به نظرم شعرخوانی 6 نفر از شاعران پارسی زبان غیر ایرانی در این جلسه ضرورتی نداشت و میشد به 2 نفر از آنها بسنده کرد و فرصت را به شاعران جوان کشور سپرد.
وی با بیان اینکه درباره بیانات رهبری در حوزه شعر به پژوهشهای جدی نیاز داریم، گفت: پژوهشهایی که در این حوزه انجام میشوند، میتوانند تبدیل به پایاننامه شوند و فکر میکنم که چنین پایاننامههایی نیاز جدی فضای دانشگاهی ما در حوزه شعر و ادبیات است.
زمانی ادامه داد: به علاوه، از حوزه هنری علیرغم اهتمامی که به برگزاری این دیدارها دارد و از دیگر سازمانها و متولیان حوزه فرهنگ نیز توقع میرود بحث ادبیات را جدیتر بگیرند و در حوزه پژوهش در حوزه شعر قدمهای بلندتری بردارند تا شاهد شکوفایی بیشتر باشیم.
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