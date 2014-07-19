سفارش 300 میلیونی ایران برای ساخت کشتی در سنگاپور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، ایران با هدف بازگشت به بازار کشتی های غیرنفتی سفارش ساخت 10 کشتی به ارزش 300 میلیون دلار را در سنگاپور داده است. خبر داد.

به نوشته این روزنامه، ایران سفارش خود را که در عرض چند هفته آینده به مراحل پایانی اداری خود خواهد رسید به یک شرکت کشتی سازی مستقر در سنگاپور ارائه کرده است.کشتی های سفارش ایران که قرار است در اوایل سال ۲۰۱۷ تحویل داده شوند توسط شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد.

شرکت خطوط کشتیرانی ایران که در آغاز موج تحریم ها علیه تهران به دلیل همکاری داشتن در برنامه اتمی ایران با شرکت های زیرمجموعه اش در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود در شهریورماه سال گذشته با حکم دادگاه اروپا از این فهرست خارج شد.

سفارش ساخت کشتی های باری جدید را می توان بخشی از تلاش‌ ایران برای بازگشت به بازار کشتیرانی خارجی دانست.

روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خود می‌گوید که 10 کشتی سفارش ایران با گنجایش ۸۲ هزار تن برای واردات سنگ آهن و صادرات مس از ایران استفاده خواهند شد.