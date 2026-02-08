به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه روز یکشنبه در نشست برخط معاون اجرایی رئیس جمهور با استانداران، معاونان سیاسی و مسوولان دفاتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، گفت: هدف ما از این نشست این است که یک بازنگری، در وظایف و مأموریت‌های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در دولت وفاق ملی داشته باشیم، با توجه به نکات و نظرات ریاست جمهور و با تأکید بر این اصل که مردم ارباب و ولی‌نعمت ما هستند این نکته‌ای که امام(ره) فرموده‌اند در این روزها و در سالگرد انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توجه به ولی‌نعمت بودن مردم از ویژگی‌های برجسته انقلاب اسلامی ماست، عنوان کرد: هرگاه ما مردم را در نظر داشته باشیم، مشکلات قابل حل هستند و اگر خدای ناکرده مردم را از دست بدهیم، در واقع مشروعیت و رسمیت خود را از دست خواهیم داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: تاکنون عمده فعالیت‌های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و به تبع آن مرکز ارتباطات معاونت، بیشتر معطوف به دریافت شکایات، نامه‌ها، درخواست‌های فردی و تماس‌های تلفنی بوده است و ارتباط واقعی با نمایندگان آحاد مردم تا حدودی مغفول مانده بود.

قائم‌پناه با بیان اینکه ارتباط با مردم تاکنون به این صورت بوده است که معمولاً بیش از ۹۵ درصد درخواست‌ها مربوط به نامه‌ها و درخواست‌هایی مانند شغل، وام یا کمک‌های بلاعوض بوده است، گفت: طبیعی است که بخش زیادی از این درخواست‌ها برآورده نمی‌شود و قرار نیست که هر کسی که نامه‌ای به ما می‌دهد، شغل ایجاد شود و یا کسی که نامه‌ای نداده است، از مزایای شغل، وام یا کمک بلاعوض محروم باشد.

رویکرد دولت وفاق ملی جایگزینی ارتباط فردی با جامعه به ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد است

وی اظهار کرد: بنابراین این روند عادلانه نبوده است. اگر درخواست شغل کسی پاسخ داده می‌شد، عمدتاً به دلیل نامه‌ای بود که به رئیس جمهور یا استاندار نوشته شده بود و یا به مشکلات محلی مربوط می‌شد. گاه به ندرت، پیشنهاداتی برای حل مشکلات استانی و ملی نیز ارائه شده بود. تاکنون این ارتباط به همین شکل ادامه یافته و شکل گرفته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت وفاق ملی در ارتباطات مردمی مبتنی بر جایگزینی ارتباط فردی با جامعه، به ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد است، عنوان کرد: استاندار آذربایجان شرقی تأکید کردند که باید فعالانه با مردم برخورد کنیم.

برای حل مشکلات مردم به آنها رجوع کنیم

قائم‌پناه تصریح کرد: من هم در بحث بهداشتم به همین نکته اشاره کردم؛ منظور از برخورد فعال این است که ما به خانه مردم برویم و واکسن به آن‌ها تزریق کنیم، نه اینکه بگوییم «بیایید برایتان واکسن بزنیم». این نوع فعالیت بهداشتی مؤثرتر است و هم‌چنین نشان‌دهنده رجوع مستقیم ما به مردم برای حل مشکلاتشان است، نه اینکه مردم مجبور باشند به ما مراجعه کنند.

وی افزود: بارها تأکید کرده‌ام که پیش از وقوع هر حادثه‌ای — مانند آنچه در حوادث اخیر شاهد بودیم — باید با نمایندگان اقشار مختلف مردم گفت وگو کنیم و در چارچوب وظایف دستگاه‌های اجرایی به رفع مشکلات بپردازیم، نه اینکه ابتدا مشکل به وجود بیاید و تجمعی شکل بگیرد و سپس ما اقدام کنیم.

موظفیم در چارچوب قانون و وظایف دستگاه‌های اجرایی، به رفع مشکلات مردم بپردازیم

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: برخی از درخواست‌ها ممکن است پاسخ منطقی داشته باشند و انجام نشود برخی دیگر ممکن است با توجه به قوانین امکان رفع یا تسریع در رفع آنها وجود داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که هر تجمع یا هر درخواستی باید پاسخ داده شود؛ ما موظفیم در چارچوب قانون و وظایف دستگاه‌های اجرایی، به رفع مشکلات مردم بپردازیم.

قائم‌پناه با بیان اینکه یکی از نگاه‌هایی که ما اتخاذ کرده‌ایم این است که پیش از آنکه مردم به سراغ ما بیایند، خودمان نظر مردم را جویا شویم، عنوان کرد: بر این اساس، قبل از سفر به استان‌ها، نظرسنجی‌هایی از مردم در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهیم و می‌پرسیم: «چه مشکلاتی برای شما اولویت دارد؟ چه مسائلی اهمیت ویژه‌ای برای شما دارند؟»

وی بیان کردک‌در این نظرسنجی‌ها، مردم مثال‌هایی مانند استفاده ناکافی از ظرفیت کشاورزی، بهره‌برداری کم از ظرفیت گردشگری، مشکلات گازرسانی و کمبود امکانات رفاهی و فرهنگی را مطرح می‌کردند. این نظرات پیش از سفر از مردم اخذ می‌شود و بسیاری از اقدامات و بودجه‌ها نیز براساس این نظرسنجی‌ها اختصاص داده می‌شود تا پاسخگو و مؤثر باشد.

رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌ها را نظرسنجی کردیم/اکثریت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی رضایت نداشتند

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نکته‌ای که مدنظر داریم، تغییر رویکرد از طریق انجام نظرسنجی ملی است، بیان کرد: ما از همه دستگاه‌های اجرایی کشور نظرسنجی کردیم تا میزان رضایت مردم از عملکرد آن‌ها را بسنجیم. تقریباً _ اکثریت وزارتخانه‌ها — به جز دو یا سه وزارتخانه — در این نظرسنجی پوشش داده شدند. متأسفانه، نتایج نشان داد که اکثریت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی رضایت نداشتند. در بعضی استان‌ها، میزان رضایت به حداقل ممکن رسیده بود؛ مثلاً بین ۲۵ تا ۴۰ درصد.

قائم‌پناه با بیان اینکه رتبه‌بندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس این نظرسنجی به وزرای مربوطه ارائه شد و همین‌طور در جلسه استانداران در وزارت کشور، رتبه‌بندی استان‌ها از نظر رضایت مردم از دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، تصریح کرد: بنابراین، تغییر رویکرد ما بر اساس اخذ نظرات مردم پیش از آن است که خودشان به ما مراجعه کنند؛ و تمرکز بر مشکلات استانی و ملی است، نه مسائل فردی.

تاکید بر ارتباط‌گیری با نخبگان و دانشگاهیان

وی با بیان اینکه نکته دیگر این است که ما بر ارتباط‌گیری با نخبگان و دانشگاهیان تأکید داریم، خاطرنشان کرد: شخصاً و در رأس همه، جناب آقای پزشکیان، هر هفته به صورت منظم با نخبگان و دانشگاهیان کشور ارتباط دارند و این گروه‌ها به عنوان مرجع ملی برای ارائه راهکارها مورد توجه هستند. برای مثال، در زمینه مشکلات آب کشور، بیش از ۱۰ دانشگاه با دکتر پزشکیان ارتباط داشته و نظرات خود را ارائه کردند.

معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: همچنین، ریاست جمهور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نخبگان حوزه‌های جامعه‌شناسی، سیاست خارجی، اقتصاد، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان دارند.

استانداران ارتباط‌گیری با نخبگان را در رأس امور خود قرار دهند

قائم‌پناه تاکید کرد: تقاضای ما از استانداران و سازمان‌های ارتباطات مردمی استانداری این است که این ارتباط‌گیری با نخبگان را در رأس امور خود قرار دهند و همچنین ارتباط با نهادهای مدنی را با نگاه ویژه به مشارکت زنان و جوانان تقویت کنند،

وی با اشاره به اینکه این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا کشور ما جوان است و بخش قابل توجهی از جامعه — به ویژه زنان — تاکنون از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محروم بوده‌اند، بیان کرد: امیدواریم در دولت وفاق ملی، علیرغم تلاش‌های گذشته، بتوانیم مشارکت زنان را در عرصه مدیریتی نیز افزایش دهیم؛ خبرهای امیدوارکننده‌ای در این زمینه در روزهای آینده خواهید شنید.

استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مردم و داده‌کاوی

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مردم و داده‌کاوی، گفت: هوش مصنوعی، فضای مجازی و ایجاد کانال‌های ارتباط با نمایندگان مردم از طریق سازمانی که به نام معاونت ارتباطات مردمی در مرکز ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی فعالیت می‌کند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

قائم‌پناه ادامه داد: براساس نظرسنجی‌هایی که انتظار دارم از این مراکز در استان‌ها انجام شود، داده‌کاوی کنند، میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌ها و جزئیات مشکلات آن‌ها در بخش‌های مختلف را احصاء کنند و به عنوان دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی ارسال نمایند و در نهایت، این ابزارها باید امکان برقراری ارتباط دوسویه با مردم را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه استانداران موظف‌اند حتماً از معاون استانداری و مدیران کل استان‌ها بخواهند که با احزاب و تشکل‌های سیاسی به طور مستمر و سیستماتیک ارتباط برقرار کنند، افزود: جلسات مکرر داشته باشند، همانگونه که رئیس جمهور و وزیر کشور انجام می‌دهند.

معاون استانداری به طور مستمر با تشکل‌ها و احزاب سیاسی جلساتی برگزار کنند

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه معاون استانداری نیز باید به طور مستمر با تشکل‌ها و احزاب سیاسی به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم جلسه برگزار کند و هماهنگی‌های لازم را با تشکل‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و سایر صنف‌های مختلف انجام دهد، خاطرنشان کرد: ده‌ها و صدها صنف مختلف وجود دارد و به فراخور نیاز، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در استان‌ها باید با هماهنگی معاونت استانداری و مدیران کل، جلسات مرتب برگزار کنند.

در اعتراضات اخیر، یکی از پایه‌های اصلی کاهش اعتراضات مردمی، ارتباط مستمر با صنوف مختلف بود

قائم‌پناه با بیان اینکه این اقدامات باید پیش از وقوع بحران انجام شود، همانگونه که ریاست جمهور با جلسات ماهانه با اتاق بازرگانی تهران انجام می‌دهد، انتظار داریم که همین اقدامات در سطح استان‌ها نیز پیگیری شود، اظهار کرد: در اعتراضات اخیر، یکی از پایه‌های اصلی کاهش اعتراضات مردمی، همین ارتباط مستمر با صنوف مختلف بود. این ارتباط نباید تنها در زمان بحران برقرار شود، بلکه در حالت صلح و آرامش نیز باید با تشکل‌ها، صنوف، تشکل‌های مذهبی و دانشجویی به عنوان محرکه مردم ارتباط مستمر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جا دارد استانداری‌ها، معاونین استاندار و مدیران کل و روسای دانشگاه‌ها پیگیری کنند و به طور مرتب با تشکل‌های دانشجویی جلسه برگزار نمایند، افزود: این جلسات نباید محدود به یک گروه خاص باشند، نه فقط دانشجویانی که حامی دولت یا حامی حکومت هستند، بلکه باید دانشجویانی که معترض یا مخالف هستند نیز حضور داشته باشند و حرف آن‌ها شنیده شود.

آزادی بیان برای موافقین چندان محلی از اعراب ندارد

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه آزادی بیان برای موافقین چندان محلی از اعراب ندارد، گفت: آزادی بیان و آزادی گفت و گو برای مخالفین است و به این معناست که ما به حرف مخالف خودمان گوش دهیم، کسی که سیاست‌های دولت، استاندار یا استان را نقد می‌کند، باید شنیده شود، نه فقط کسی که موافقت خود را اعلام می‌کند.

قائم‌پناه ادامه داد: همچنین، تشکل‌های دانش‌آموزی باید در رأس امور قرار گیرند. ارتباط با انجمن‌های علمی، تشکل‌های محیط زیستی، تشکل‌های هنری، خطاطان، موسیقی‌دانان، هنرپیشگان و سایر گروه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه‌ای برای برقراری ارتباط موثر باشد.

اگر مهربانی و همدلی را در جامعه پمپاژ شود، هرگز شاهد خشونت‌های بی‌مهابا در سطح ملی نخواهیم بود

وی با بیان اینکه مهمتر از همه، توجه ویژه به تشکل‌های زنان ضروری است، به خصوص در مناطقی که زنان مغفول و صدایشان شنیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: استاندار، معاونین استاندار و مدیران کل می‌توانند جلسات ویژه‌ای صرفاً برای شنیدن مشکلات و دیدگاه‌های زنان کشور برگزار کنند. اگر زنان مهربانی و همدلی را در جامعه پمپاژ کنند، هرگز شاهد خشونت‌های بی‌مهابا در سطح ملی نخواهیم بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور عنوان کرد: همچنین ارتباط با انجمن‌های محلی، مساجد، سران اقوام و علمای مذهبی می‌تواند به عنوان تشکل‌های مردم‌نهاد و سایر گروه‌های مرتبط، در حالت صلح و دوستی، موجب تقویت ارتباط با مردم شود.

تورم فرسایشی سال‌ها گریبان‌گیر ملت ماست و نمی‌تواند از نظر ما دور بماند

قائم‌پناه با بیان اینکه نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم، مربوط به حوادث اخیر است. حوادث اخیر علل مختلفی دارد، گفت: اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. تورم فرسایشی که سال‌هاست گریبان‌گیر ملت ماست، نمی‌تواند از نظر ما دور بماند و بی‌ثباتی در نرخ ارز و گرانی نیز ناامیدی ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصادی نباید نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه دولت درصدد حل این مشکلات است و به طور مقطعی، تک‌نرخی کردن ارز تا حدی به ثبات بازار کمک کرده است و خوشبختانه تاکنون موفق بوده‌ایم، تاکید کرد: با ارتباطات موجود و حل مسائل مربوط به سیاست خارجی، کاهش چشمگیری در مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد شد.

تلاش دولت کاهش میزان تورم است/دولت در تک‌نرخی کردن ارز تا حدی به ثبات بازار کمک کرده است

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه با تغییر روش پرداخت یارانه‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان نهادهای دامی، آن را مستقیم به مردم اختصاص دادیم تا اثر تورم کمتر احساس شود، خاطرنشان کرد: این یک تحول بزرگ بود و انشاالله این طرح تاکنون موفق بوده است که بتوانیم تا حدودی مشکلات اقتصادی را حل کنیم. اما تلاش اصلی ما این است که میزان تورم را کاهش دهیم بنابراین، یکی از علل اصلی حوادث اخیر می‌تواند مسائل اقتصادی باشد.

کسانی که برای دشمن ما فعالیت می‌کنند، تفاوت جدی قائل شویم

قائم‌پناه با بیان اینکه موضوع بعدی، علل سیاسی حوادث اخیر است. در برخی استان‌ها و شهرها جو امنیتی وجود دارد و اینکه ما خودی و غیرخودی زیاد قائل می‌شویم، درست نیست، اظهار کرد: ما باید بین کسانی که اعتراض دارند و کسانی که برای دشمن ما فعالیت می‌کنند، تفاوت جدی قائل شویم.

باید به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز احترام بگذاریم/باید اعتراض مردم را به رسمیت بشناسیم و از هیچ اعتراضی نهراسیم

وی ادامه داد: باید به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز احترام بگذاریم؛ چه از جانب جوان، دانشجو، کسبه، زن یا مرد باشد که به سیاست‌های دولت یا حاکمیت اعتراض دارد. همان‌طور که مقام معظم رهبری و ریاست جمهور تأکید کرده‌اند، ما باید اعتراض مردم را به رسمیت بشناسیم و از هیچ اعتراضی نهراسیم.

حاکمان باید گوش شنوایی برای شنیدن فریاد معترضین داشته باشند

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اعتراض مسالمت‌آمیز نشان‌دهنده زنده بودن جامعه است، تاکید کرد: ما باید محل‌هایی مشخص کنیم که مردم عزیز کشور، اگر حرفی برای گفتن دارند یا فریادی دارند، بتوانند آن را بیان کنند.

قائم‌پناه ادامه داد: حاکمان باید گوش شنوایی برای شنیدن فریاد معترضین داشته باشند. تقاضای من این است که قبل از آن که فریادشان بلند شود، ما به استقبال آن‌ها برویم و اعتراضشان را بشنویم. جوانان را باید دریابیم؛ یأس و ناامیدی که در بین برخی جوانان وجود دارد، باید به امید تبدیل شود.

از اقداماتی که روح جامعه را آزرده می‌کند، پرهیز کنیم

وی با بیان اینکه در مسائل اجتماعی نیز باید دقت کنیم و از اقداماتی که روح جامعه را آزرده می‌کند، پرهیز کنیم، عنوان کرد: در امور مذهبی مردم کمتر دخالت کنیم، باورهای آنان را مورد تمسخر قرار ندهیم و به آن‌ها ارزش بگذاریم. سبک زندگی افراد جامعه را به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم که با دخالت‌های بی‌مورد، عرصه را بر جوانان، زنان و مردان کشور تنگ نکنیم. همچنین، تا جایی که ممکن است باورهای مردم را اصلاح کنیم و به جای برخورد با ظواهر، به اصلاح بنیادین توجه داشته باشیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه بنابراین، علل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین دلایل حوادث اخیر هستند، تصریح کرد: به علاوه، نارضایتی ناشی از تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی توسط دشمنان قسم‌خورده کشور تشدید شد و منجر به حوادث تلخی شد که هرگز نباید فراموش شود و نباید اجازه دهیم این حوادث تکرار شوند.

نارضایتی‌ها با هدایت عوامل خارجی عمیق‌تر، عاطفی‌تر و خشونت‌بارتر شد

قائم‌پناه با بیان اینکه شکاف و نارضایتی که وجود دارد با هدایت عوامل خارجی عمیق‌تر، عاطفی‌تر و خشونت‌بارتر شد، عنوان کرد: این خشونت خانمان‌سوز ناشی از ناامیدی محضی است که در کشور ما به وجود آمده بود و آمریکا و اسرائیل درصدد آمدند از این نارضایتی مردم سوءاستفاده کنند.

وی تاکید کرد: از قبل نیز برخی سازماندهی‌ها انجام شده بود و باور بخشی از جامعه این است که دولت و حاکمیت ناکارآمد هستند و سیستم نمی‌تواند حق آن‌ها را احقاق کند، این باور باید اصلاح شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: مسئولیت این اصلاح با ما است: ادارات، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، نهادهای اجرایی و نهادهای قضایی باید این امکان را در مردم فراهم کنند که از درون سیستم حق‌شان داده شود. اگر مردم احساس کنند در درون نظام نمی‌توانند حق خود را احقاق کنند، ناامیدی سیاسی و بی‌پناهی ایجاد می‌شود.

وقتی مردم احساس بی‌پناهی کنند، برای رفع مشکلات خود به‌دنبال کمک از عوامل خارجی بروند

قائم‌پناه با بیان اینکه جوانان، زنان و مردم وقتی احساس بی‌پناهی کنند، طبیعی است که برای رفع مشکلات خود به‌دنبال کمک از عوامل خارجی بروند، عنوان کرد: این ناشی از انسداد مسیرهای درونی دادخواهی است؛ وقتی مردم احساس می‌کنند سیستم داخلی قادر به پاسخگویی نیست و محلی برای شنیده شدن فریادشان ندارند، نیاز روانی به یک نیروی نجات‌بخش بیرونی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این وضعیت نشانه رادیکالیزه شدن، فرسایش و کاهش امید در میان مردم است، گفت: برخی اقلیت کوچک ممکن است به این نتیجه برسند که باید از خارج کمک بگیرند، که بخش طبیعی آن هم‌وطنانی هستند که خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما برخی از آن‌ها نیت‌های متفاوتی دارند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه بالاخره ما باید بپذیریم که در کشور ما بخشی از جامعه نگاهشان به بیرون است، یادآور شد: ما باید پاسخ بدهیم و خودمان را مسئول بدانیم که چرا در کشور ما هموطنانی وجود دارند که چنین نگاهی دارند. ملت ایران ملتی با سابقه تاریخی وطن‌دوستی و وطن‌پرستی است که به هزاران سال برمی‌گردد.

قائم‌پناه اضافه کرد: بنابراین اگر این نگاه را اصلاح نکنیم و نپذیریم که مشکلات را از درون حل کنیم، و ملت را یکپارچه تلقی نکنیم، خودی و غیرخودی نکنیم و معترض را به رسمیت نشناسیم، سرمایه اجتماعی و حس تعلق ملی ما تضعیف می‌شود؛ اتفاقی که بخشی از جامعه اکنون با آن مواجه شده است.

چرا یک جوان ایرانی باید امیدش به ترامپ یا آمریکا باشد

وی با بیان اینکه بخشی از جامعه وقتی می‌بیند که قدرت داخلی ناکارآمد است و به دنبال نجات‌بخش بیرونی است، این نگاه را پیدا می‌کند، ادامه داد: منظورم این نیست که اکثریت مردم این‌گونه هستند؛ بلکه اقلیتی از مردم چنین نگاهی دارند. ما باید این اقلیت را دریابیم که چرا چنین نگرشی پیدا کرده‌اند؛ چرا یک جوان ایرانی امیدش به ترامپ یا آمریکا باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: امید ما باید ابتدا به خدا باشد، سپس به درون سیستم، به جمهوری اسلامی و به دستگاه‌های اجرایی کشور. این پمپاژ ناامیدی ناشی از تبلیغات دشمنان و البته ضعف تبلیغات داخلی ماست.

در استان‌ها، استاندار باید پناه بی‌پناهان باشد/بی‌پناهی را در کشور از بین ببریم

قائم‌پناه با بیان اینکه در بخشی از جامعه که دچار این وضعیت شده است، باید باور ایجاد کنیم که نهاد و کسانی در درون ساختار وجود دارند که درد مردم را احساس می‌کنند و حاضرند به کمک و رفع مشکلات آنان بپردازند، تاکید کرد: در استان‌ها، استاندار باید پناه بی‌پناهان باشد و بی‌پناهی را از کشور برطرف کند. همه باید احساس کنند که استاندار و مدیران کل پناه آنان هستند. مسئولیت این کار با ارتباطات مردمی است تا مردم دیگر احساس بی‌پناهی نکنند.

مردم باید در دل باور کنند که ما همدردشان هستیم

وی با اشاره به اینکه در وضعیت بحرانی که قرار داریم، پیام ما نباید پیام خنثایی و صرفاً اداری باشد، گفت: پیام‌های ما باید کمتر حقوقی و بیشتر انسانی باشد. باید گوش شنوایی باشیم که فریاد مردم را می‌شنود. مردم باید در دل باور کنند که ما همدردشانیم؛ همدرد معترضین، همدرد کشته‌شدگان و نه فقط همدرد شهدا.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: باید همدردی کنیم و این همدردی را در استان‌ها توسط استانداران و مدیران کل منتقل کنیم؛ با مردم ارتباط برقرار کنیم و با درد آنان همدردی کنیم. برای حوادث اخیر، جان و کرامت انسان‌ها را گرامی بداریم و جان هر ایرانی را محترم بشماریم.

پیام رئیس‌جمهور؛ «هر ایرانی به مثابه ایران است»

قائم‌پناه بیان کرد: همان‌طور که در اطلاعیه ریاست جمهور آمده است، پیام رئیس جمهور را کاملاً بخوانید: «هر ایرانی به مثابه ایران است.» یعنی جان هر ایرانی برای ما محترم است و باید به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه داد: رنج همه، همه آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان، حتی کسانی که شهید شده‌اند، باید برای ما قابل احترام باشد. آن فردی که به دلایل مختلف کشته شده است—چه غافل، چه ناآگاه یا هیجانی—او هم ایرانی است و باید به عنوان آسیب‌دیده سراغ او و خانواده‌اش برویم.

ما به عنوان دولت، رئیس جمهور و آحاد ملت ایران موظفیم این افراد را جدا نکنیم

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر آن کشته شده، زن و بچه‌اش چه گناهی کرده‌اند؟ خانواده او را هم باید دید. حتی اگر کسی در زندان است، خانواده‌اش ایرانی‌اند و باید از آنان حمایت شود. ما به عنوان دولت، رئیس جمهور و آحاد ملت ایران موظفیم این افراد را جدا نکنیم.

مشروعیت و مقبولیتی به مداخلات بیرونی ندهیم

قائم‌پناه با اشاره به اینکه در این وضعیت بحران، باید تأکید کنیم که مسیر اصلاح باید درون‌زا باشد. یعنی قول بدهیم و واقعاً سیستم خودمان را اصلاح کنیم، افزود: هیچ مشروعیت و مقبولیتی به مداخلات بیرونی ندهیم و مداخله خارجی را غیر وطن‌دوستانه جلوه دهیم. مگر ترامپ برای ما رفاه و آزادی می‌آورد؟ مگر ترامپ برای ما دموکراسی می‌آورد؟ کجای دنیا تا امروز یک کشور خارجی برای کشوری دیگر دموکراسی آورده است؟ مگر آنکه خودمان از درون، این مسیر را طی کنیم.

عصبانیت مردم ناشی از نارضایتی‌های داخلی و تحریک رسانه‌های خارجی است

وی ادامه داد: باید بپذیریم که بخشی از مردم عصبانی هستند. این عصبانیت به دلایل مختلفی شکل گرفته است؛ هم ناشی از نارضایتی‌های داخلی، هم تحت تأثیر تحریک رسانه‌های خارجی و هم اقدامات دشمنان قسم‌خورده ایران. صدای این مردم شنیده نشده است. ما باید با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با مردم عصبانی و ناراضی مواجه شویم. اینها مردم، مردم ما هستند و با مردم نمی‌توان از سر خشم برخورد کرد.

اعتراض ساعت ۹ یا ۱۰ شب، یعنی کودتا/ما هم اشتباه کردیم و غافل شدیم

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه باید بپذیریم که اعتراض، نشانه زنده بودن جامعه است؛ البته اعتراض، نه اغتشاش. اینکه ساعت ۹ یا ۱۰ شب فراخوان داده شود، اعتراض نیست، عنوان کرد: ساعت ۹ و ۱۰ شب یعنی کودتا. از ابتدای انقلاب تاکنون، هیچ اعتراضی به‌صورت شبانه فراخوان نشده است. بنده دوران انقلاب را به یاد دارم؛ ۹ صبح میدان انقلاب، ۱۰ صبح میدان آزادی. هیچ‌گاه تظاهرات و اعتراضات در ساعات شب انجام نمی‌شد معمولاً کودتاها در این ساعات رخ می‌دهد.

باید خطا را بپذیریم/وظیفه ما این است که اعتراض به ناامیدی و بی‌پناهی تبدیل نشود

قائم‌پناه با بیان اینکه بخشی از جامعه ما نسبت به این مسئله غافل بود؛ ما هم اشتباه کردیم و ما هم غافل شدیم، تصریح کرد: وگرنه نباید اجازه می‌دادیم جوانان کشور به عرصه خیابان کشیده شوند. وظیفه ما این است که اعتراض به ناامیدی و بی‌پناهی تبدیل نشود. باید خطا را بپذیریم؛ هم در سطح ملی و هم در سطح استان، و برای اصلاح آن اقدام کنیم.

این کشور، خانه همه ما ایرانیان است

وی با بیان اینکه در شرایط بحران، لازم است استانداران از مدیران، معاونان و همه مدیران کل بخواهند که این روزها فعالانه با مردم برخورد کنند، عنوان کرد: باید تأکید کنیم که این کشور، خانه همه ما ایرانیان است. هر کسی که در این مرز و بوم زندگی می‌کند، ایرانی است و مشکلاتش باید در همین خانه حل شود. با نسخه‌های بیرونی، هیچ‌گاه مشکلات ما حل نخواهد شد.

با نگاه به بیرون و اتکا به خارج، هیچ مسئله‌ای از کشور ما حل نمی‌شود

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه باید این باور را در مردم ایجاد کنیم که این کشور خانه همه ایرانیان است و ما باید در درون همین خانه، مشکلات خود را حل کنیم، خاطرنشان کرد: با نگاه به بیرون و اتکا به خارج، هیچ مسئله‌ای از کشور ما حل نمی‌شود. هیچ‌کس، هیچ‌کس دلسوزتر از خود مردم ایران برای آینده ایران عزیز نیست. این باید به یک باور عمومی تبدیل شود؛ و این را باید با صدای بلند بگوییم که ما مردم ایران، برای آینده ایران عزیز، دلسوزتریم و راهکار داریم.

ضرورت مدیریت روانی و سیاسی ناامیدی در جامعه

قائم‌پناه عنوان کرد: این روزها در آستانه چهلم حوادث اخیر قرار داریم. وظیفه ارتباطات مردمی استانداران و مدیران کل در این مقطع چیست. این موضوع صرفاً امنیتی یا رسانه‌ای نیست و نباید تنها با نگاه امنیتی به آن پرداخته شود. آنچه امروز با آن مواجه هستیم، ضرورت مدیریت روانی و سیاسی ناامیدی در جامعه است. بحرانی سیاسی و روانی، همراه با نوعی خشم در بخشی از جامعه شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه سوگواران بسیاری در کشور داریم؛ حدود ۲۶۰۰ نفر به‌صورت رسمی شهید اعلام شده‌اند، بیش از سه هزار نفر را رسما اعلام کردیم که کشته شده‌اند، بخش عمده‌ای نیز شهید شده‌اند، تصریح کرد: در این میان، بخشی از آسیب‌دیدگان نیروهای نظامی و امنیتی بوده‌اند و بخشی دیگر هم نیروهای تروریستی بودند و در میان اینها مردم معترض، جوانان هیجانی، زنان و مردانی که در میان این درگیری‌ها قرار گرفتند که بخشی بیگناه به شهادت رسیدند بخشی هم اسلحه در دست داشتند و نیروهای امنیتی مجبور شدند با این افراد برخورد کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: اعتراض به‌معنای حمله به پاسگاه‌ها، مراکز نظامی یا فرمانداری‌ها نیست؛ اعتراض شکل دیگری دارد. با این شرایط، لازم است برخوردی درست، عقلانی و مدیریتی صورت گیرد؛ با زبانی در چارچوب کلی نظام و با رعایت خطوط قرمز. هدف، ترسیم مطالبه‌گری درون‌زا و تلاش برای حل مسائل از مسیرهای داخلی است.

قائم‌پناه بیان کرد: از همه مدیران ارتباطات مردمی درخواست شده است که این جلسه را نقطه آغازی برای گسترش ارتباطات مؤثر بدانند. معاونت ارتباطات مردمی و مدیران کل باید به‌صورت منظم و مستمر با نهادهای مدنی جلسه برگزار کنند؛ نه‌فقط در زمان بحران، بلکه به‌طور دائمی و پیشگیرانه.

وی افزود: تقاضای من این است که در چند روز آینده انتظار می‌رود: استانداران، مدیران کل و بنیاد شهید از خانواده‌های شهدای حوادث اخیر دعوت کرده و نشست‌های همدلی با آنان برگزار کنند. از خانواده جان‌باختگان و مجروحان دعوت کنید. حتی به خانواده افرادی که به دلایل دیگر جان خود را از دست داده‌اند یا در بازداشت و زندان به‌سر می‌برند، سرکشی کنید.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ائمه جمعه، معتمدان محلی و فرمانداران موظف باشند با حضور در میان خانواده‌ها، ضمن ابراز تسلیت و همدردی و تکریم، به تسلی خاطر آنان بپردازند. خانواده افرادی که در زندان هستند نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند؛ چراکه آنان نیز ایرانی‌اند و اغلب تحت تأثیر شرایط و هیجانات اجتماعی قرار گرفته‌اند.

قائم‌پناه با بیان اینکه هدف از این اقدامات آن است که هیچ خانواده‌ای احساس بی‌توجهی و رهاشدگی نکند، شرایط و اتفاقات رخ‌داده برای آنان به‌درستی تبیین شود و همدردی واقعی و صادقانه از سوی مسئولان صورت گیرد، خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نارضایتی‌ها و مدیریت صحیح بحران ایفا کند. انشاالله با این رویکرد، بتوانیم این بحران و حادثه تلخ را به‌خوبی پشت سر بگذاریم و در دهه فجر شاهد آرامش، امید و دلگرمی هرچه بیشتر مردم عزیز ایران باشیم.