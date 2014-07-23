جزییات برنامه آموزش و پرورش برای اجباری شدن مراکز پیش دبستانی/ تصویب آیین نامه کلاسهای چند پایه

محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه پیش دبستانی به صورت کمی و کیفی با همکاری مراکز غیر دولتی در مناطق مختلف کشور برای سال تحصیلی آینده مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: پوشش پیش دبستانی در سال گذشته 36 درصد برای نوآموزان چهارساله و بالاتر بود اما ما درصدد هستیم که این پوشش را برای سال تحصیلی آینده به ویژه در مناطق محروم و عشایری، افزایش دهیم.

به گفته دیمه ور، دولت از طریق خرید خدمات آموزشی خدمات نیروهای رسمی آموزش و پرورش درصدد توسعه مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم، عشایر و چندزبانه است.

آموزش پیش دبستانی رایگان در مناطق روستایی با محرومیت بالا

وی درباره رایگان بودن مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم گفت: هزینه ها با توجه به درصد محرومیت مناطق کاهش یافته و در روستاهایی که محرومیت بالایی دارند این دوره به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت افزایش کیفی و نظارت بیشتر در مراکز پیش دبستانی گفت: از نگاه آموزش و پرورش پیش دبستانی یک دوره تربیتی است و باید فضاهای یادگیری برای کودکان به صورت مناسب ایجاد شود، همچنین نظارتها نیز باید جدی تر صورت گیرد تا دیگر شاهد وقوع مسائلی همچون کودک آزاری که در روزهای گذشته در رسانه ها مطرح شد نباشیم.

دیمه ور ادامه داد: شیوه های آموزشی و رفتارهای مدیران و مربیان پیش دبستانی باید در ابعاد کیفی مورد بازنگری و نظارت بیشتر قرار گیرد.

وی در خصوص برنامه آموزش و پرورش برای اجرایی شدن این دوره در سال تحصیلی آینده گفت: براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی یک دوره رسمی است اما در تعلیم و تربیت اجباری نیست، به تدریج با گستردگی امکانات آموزش و پرورش و فراهم آوردن زیرساخت های لازم، تا چند سال آینده تعلیم و تربیت پیش دبستانی را اجباری می کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش درخصوص کمبود مربیان پیش دبستانی و وضعیت شرایط استخدامی آنها گفت: با توجه به آنکه این دوره با تکیه بر مراکز غیر دولتی راه اندازی شده است در حال حاضر با کمبود مربی مواجه نیستیم.

وی ادامه داد: وضعیت استخدامی مربیان نیز با صدور مجوز از سوی دولت و برگزاری آزمون مشخص می شود، قطعا با توجه به کمبود معلم در مقطع ابتدایی، مربیان استخدام شده در مقطع ابتدایی به کار برده می شوند.

برخورد قانونی با مراکز پیش دبستانی که تا قبل از مهر ماه مجوز دار نشوند

دیمه ور خطاب به مراکز پیش دبستانی که هنوز مجوزهای خود را از آموزش و پرورش نگرفته اند گفت: این مراکز تا پایان تابستان برای دریافت مجوز مهلت دارند، قطعا از شروع سال تحصیلی جدید با مراکزی که فاقد مجوز از این وزارتخانه باشند براساس قانون عمل خواهیم کرد و اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود.

تصویب آیین نامه کلاسهای چندپایه

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش همچنین از تصویب آیین نامه کلاسهای چند پایه در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اقدامات کیفی بخشی برای کلاسهای چند پایه انجام می شود که در حال حاضر مشغول تدوین شیوه نامه اجرایی آن هستیم.

وی توضیح داد: در مناطق روستایی برگزاری کلاسهای چند پایه رایج است که ما درصدد هستیم این کلاسها حداقل در سه پایه و 15 دانش آموز برگزار شود. شیوه نامه اجرایی آن تا دو هفته آینده نهایی و به استانها ابلاغ می شود.