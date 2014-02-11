توسعه پیش دبستانی در مناطق محروم و دوزبانه/ آموزش به زبان مادری در مراکز پیش دبستانی

رخساره فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد آموزش و پرورش نسبت به دوره پیش دبستانی و اینکه چرا در یک دوره پیش دبستانی از مدارس حذف و در دوره دیگری پیش دبستانی اضافه می شود، گفت: دوره پیش دبستانی از جمله دوره هایی است که امکان حذف آن براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش وجود ندارد، چرا که آموزش در دوره پیش دبستانی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمی است و امکان حذف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دوره های پیش دبستانی می تواند دولتی یا غیردولتی باشد، افزود: رویکرد دولت قبلی نسبت به پیش دبستانی رویکرد غیردولتی بود، اما در دولت یازدهم با توجه به میثاق نامه وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی، هدف وزارتخانه توجه به پیش دبستانی دولتی و توسعه آن به ویژه در مناطق محروم و دوزبانه است.

به گفته فضلی، اداره کردن پیش دبستانی به شکل دولتی یاغیردولتی سلیقه ای است که در دولت گذشته سلیقه مسئولان با رویکرد غیردولتی و در این دولت با رویکرد دولتی است.

رئیس گروه پیش دبستانی آموزش و پرورش درباره نحوه توسعه پیش دبستانی در مناطق دوزبانه و محروم گفت: با توجه به تدوین طرح جامع تحول بنیادین در آموزش و پرورش آموزشهای پیش دبستانی در مناطق محروم از توجه بیشتری برخوردار است. به همین دلیل تعمیم دوره پیش دبستانی به خصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه پیش دبستانی در مناطق محروم به اندازه میزان حمایت است، اما قطعاً حمایت در تمامی استان ها به یک شکل نخواهد بود و روش ها و راه های متعددی را برای حمایت در نظر گرفته و استان ها بر مبنای شرایط حمایتهای خود را از پیش دبستانی دولتی انجام می دهند.

برداشتن ممنوعیت آموزش به زبان مادری در مراکز پیش دبستانی

فضلی درباره نحوه آموزش در پیش دبستانی های مناطق دو زبانه گفت: در گذشته آموزش بر مبنای زبان مادری از سوی معلم ممنوع بود که در حال حاضر این ممنوعیت برداشته شده است. مبنای آموزشهای ما در مناطق دو زبانه، زبان مادری است که بر اساس آن زبان معیار(فارسی) را نیز آموزش می دهیم که دانش آموز پس از ورود به مقطع ابتدایی دچار افت تحصیلی و یا خودپنداری از تحصیل نشود.

وی توضیح داد: مسئوليت برنامه‌ ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي از دوره پیش دبستانی تا دانشگاه برعهده آموزش و پرورش است كه وظيفه اين وزارتخانه را سنگين و دشوار مي‌كند. امروز شعار ما اين است كه حتي يک كودک خارج از مدرسه زياد است و تمام توانمان را بر اين گذاشته‌ايم كه هيچ كودكي به دليل نداشتن امكانات آموزشي ما، از تحصيل محروم نشود.

رئیس گروه پیش دبستانی آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش در مناطق محروم یا در مدارس دوزبانه که گذراندن دوره پیش دبستانی از ضروریات است، امکان برگزاری کلاسهای پیش دبستانی به صورت رایگان و با مشارکت مردم را فراهم کرده است.