افتتاح نخستین رصدخانه و دیسپاچینگ هوشمند شبکه فشار ضعیف کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه ۱۶ بهمنماه، با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، نخستین رصدخانه و مرکز دیسپاچینگ شبکه فشار ضعیف تحت وب کشور در شرکت توزیع نیروی برق تبریز افتتاح شد.
این مرکز هوشمند با هدف افزایش پایداری شبکه برق، تسریع در شناسایی و رفع خاموشیها و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان راهاندازی شده و امکان رصد لحظهای وضعیت شبکه فشار ضعیف را فراهم میکند.
رصد و مدیریت هوشمند حوادث شبکه، راهبری دقیق شبکه برق، هدایت هدفمند تیمهای عملیاتی و کاهش زمان رفع خاموشیهای احتمالی از جمله مهمترین کارکردهای این مرکز عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، اطلاعرسانی خاموشیها پیش از اعمال، از طریق پیامک، اپلیکیشن «برق من» و پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، از دیگر قابلیتهای این رصدخانه به شمار میرود.
همچنین پاسخگویی هوشمند به مشترکان درباره آخرین وضعیت خاموشیها، تسریع فرآیند اعزام اکیپهای عملیاتی و مدیریت آنلاین عملیات رفع خاموشی، از مزایای مهم بهرهبرداری از این مرکز است.
با راهاندازی این رصدخانه، مرزهای فیزیکی میان امورهای تابعه شرکت برای تیمهای عملیاتی حذف شده و مدیریت یکپارچه و هوشمند شبکه فشار ضعیف در سطح شهر تبریز محقق میشود.
گفتنی است افتتاح این مرکز، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی شبکه توزیع برق و افزایش رضایتمندی مشترکان در تبریز و استان آذربایجان شرقی ارزیابی میشود.
