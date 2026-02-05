۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

افتتاح نخستین رصدخانه و دیسپاچینگ هوشمند شبکه فشار ضعیف کشور در تبریز

تبریز-نخستین مرکز رصد و دیسپاچینگ هوشمند شبکه فشار ضعیف کشور با حضور استاندار آذربایجان شرقی در تبریز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه، با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، نخستین رصدخانه و مرکز دیسپاچینگ شبکه فشار ضعیف تحت وب کشور در شرکت توزیع نیروی برق تبریز افتتاح شد.

این مرکز هوشمند با هدف افزایش پایداری شبکه برق، تسریع در شناسایی و رفع خاموشی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان راه‌اندازی شده و امکان رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه فشار ضعیف را فراهم می‌کند.

رصد و مدیریت هوشمند حوادث شبکه، راهبری دقیق شبکه برق، هدایت هدفمند تیم‌های عملیاتی و کاهش زمان رفع خاموشی‌های احتمالی از جمله مهم‌ترین کارکردهای این مرکز عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها پیش از اعمال، از طریق پیامک، اپلیکیشن «برق من» و پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، از دیگر قابلیت‌های این رصدخانه به شمار می‌رود.

همچنین پاسخگویی هوشمند به مشترکان درباره آخرین وضعیت خاموشی‌ها، تسریع فرآیند اعزام اکیپ‌های عملیاتی و مدیریت آنلاین عملیات رفع خاموشی، از مزایای مهم بهره‌برداری از این مرکز است.

با راه‌اندازی این رصدخانه، مرزهای فیزیکی میان امورهای تابعه شرکت برای تیم‌های عملیاتی حذف شده و مدیریت یکپارچه و هوشمند شبکه فشار ضعیف در سطح شهر تبریز محقق می‌شود.

گفتنی است افتتاح این مرکز، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی شبکه توزیع برق و افزایش رضایتمندی مشترکان در تبریز و استان آذربایجان شرقی ارزیابی می‌شود.

