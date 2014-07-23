مرگ تلخ كارگر ساختماني بر اثر سقوط بر روي ميلگرد

جلال ملكي در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح اين حادثه اظهار داشت: اين كارگر 25 ساله در يك پروژه ساختماني در شهرك راه آهن مشغول كار بود كه عصر روز چهارشنبه به دليلي نامعلوم از طبقه پنجم به پائين سقوط كرد.

وي افزود: اين كارگر بر روي ميله هاي آهنين و مصالح سقوط كرده بود كه ميله گرد وارد بدن وي شده و در وضعيت خطرناكي قرار داشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: بلافاصله عمليات راها سازي اين كارگر آغاز و وي تحويل امدادگران اورژانس شده كه پس از معاينه اعلام شد بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

وي خاطر نشان كرد، در اين عمليات آتش نشانان دو ايستگاه حضور داشتند كه با پايان عمليات به ايستگاههاي خود بازگشتند.