حل مشکلات بودجه ای نیازمند مدیریت جهادی/ مقابله 13 ساله خمین با خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر شنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مانع از آن می شود که اعتبار مورد نیاز تمام بخشهای استان بدور از هر گونه دغدغه اقتصادی تامین شود،5 آنچه نیاز امروز جامعه است مدیریت جهادی است.

وی در پاسخ به مدیرانی که کمبود بودجه را از مشکلات پیش روی خود عنوان می کردند گفت: حضور مدیرانی که امروز پای کار هستند بیانگر برخورداری آنها از روحیه جهادی است اگر غیر آن بود که باید افراد دیگری بر مسند کار می نشستند.

استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: مدیران راس افرادی اند که کارنامه درخشان مدیریتی آنها حکایت از توان بالای آنها در گذر از پیچ و خم های سخت اقتصادی دارند.

مقیمی در ادامه با اشاره به اعتبارات استان مرکزی در سالجاری گفت: امسال 121 میلیارد تومان اعتبار به استان مرکزی تخصیص یافته که از این مجموع 60 درصد معادل 70 میلیارد تومان باید در چارچوب الزامات قانونی موجود هزینه شود و تنها 40 درصد این اعتبارات می تواند با صلاحدید مدیریت ارشد در شورای برنامه ریزی تخصیص یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با وضعیتی که استان مرکزی در بحث بودجه با آن روبروست کاری برای دستگاه های اجرایی از دستمان برنمی آید این در حالیست که در صورت تخصیص اعتبارات جدید سریعا آنرا به بدنه استان توزیع خواهیم کرد.

خمین 13 سال است با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند

استاندار مرکزی با بیان این که کمک به آبرسانی مناطق از اولویت های کاری استان در تخصیص بودجه است گفت: شهرستانی مثل خمین 13 سال است با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و نمی توان این مناطق را در تخصیص بودجه نادیده گرفت.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت سرمایه گذاری استان در حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت: شهرستان شازند از جمله شهرستانهای برخوردار از سراب های بکر و زیباست این در حالیست که متاسفانه این مسئله در سایه عدم معرفی و عدم تامین وسایل نقلیه برای بازدید عموم مردم از این اماکن ناشناخته مانده اند.

قاسم عزیزی گفت: باید با حرکت در مسیر سرمایه گذاری در بخش توریستی و گردشگری زمینه رونق مناطق گردشگری استان بیش از پیش فراهم شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز در این نشست از حذف برخی طرحهای به تصویب رسیده با نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد گفت: اگر قرار است نظر نمایندگان بعد از جلسات هم اندیشی نادیده انگاشته شود پس هم اندیشی به چه معنایی است؟

محمدحسن آصفری مجموع اعتبارات شهر اراک از محل تبصره 22 قانون بودجه سال 93 را 9 میلیارد و 720 میلیون تومان برشمرد و گفت: این اعتبارات در قالب 64 طرح از جمله 19 طرح آبرسانی، 16 طرح رسیدگی به روستاهای دارای مشکل، سه طرح بهبود عبور و مرور در شهرهای جدیدالتاسیس،سه طرح نوسازی مدارس و توجه به بازار تاریخی اراک تعریف شده است.

گفتنی است در این جلسه 205 در 5 شهرستان اراک، کمیجان، خنداب،شازند، خمین به تصویب رسید و برای اجرای آنها در هر شهرستان به طور میانگین 10 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.