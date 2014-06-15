به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری استان مرکزی افزود: شرکت های دانش بنیان بستر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را در استان مرکزی فراهم می کند.

وی اضافه کرد: راه اندازی شرکت های دانش بنیان در استان صنعتی مرکزی اگر چه کمی دیر شده است اما نباید از این پس فرصت را از دست داده بلکه باید با هوشیاری و دقت حرکت در مسیر توسعه شرکت های دانش بنیان را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در اولویت کاری خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: استان مرکزی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در حوزه صنعتی است که باید با بهره گیری از تجارب صنعتگران این استان مسیر رشد و تعالی صنعتی را در آن فراهم کرد.

نقش شرکت های دانش بنیان در جهش علمی و اقتصادی استان مرکزی

استاندار مرکزی با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در جهش علمی و اقتصادی استان مرکزی افزود: پروژه های دانش محور از پروژه های مهم و اولویت دار استان برای افتتاح باید باشد چرا که نقش و تاثیر این طرح ها در توسعه اقتصادی بسیار بیشتر از طرح های عادی است و باید تمامی مسئولان به آن اهتمام جدی داشته باشند.

مقیمی در ادامه با تاکید بر ضرورت ترویج جایگاه شرکت های دانش بنیان و پروژه های علمی در کشور و استان مرکزی گفت: باید به گونه ای فرهنگ سازی شود که همانطور که تمامی مسئولان کشوری و استانی برای افتتاح یک اتوبان در محل حاضر می شوند برای افتتاح یک پروژه علمی و فعالیت پژوهش محور نیز حاضر شوند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی و نقش این استان در تحقق این اهداف بیان داشت: استان مرکزی یک استان صنعتی است که به واسطه حضور صنایع مادر و بزرگ کشور مطمئنا باید سهم بیشتری در تحقق اهداق اقتصاد مقاومتی داشته باشدو این امر محقق نمی شود مگر در سایه توجه به شرکت های دانش بنیانی که با محوریت جوانان فعال و خلاق این استان در حال شکل گیری است.

بی توجهی به امور زیربنایی و علمی یکی از دلایل شکست کارها

استاندار مرکزی در ادامه یکی از دلائل شکست کارها در مسیر دستیابی به فناوری های جدید را بی توجهی به امور زیربنایی و علمی عنوان کرد و گفت: یکی از دلائلی که متاسفانه باعث می شود در برخی قسمتها برای دستیابی به فناوری های نوین درجا بزنیم به این مسئله بر می گردد که متاسفانه برخی امور غیر مهم جای امور مهم و حیاتی را برای ما گرفته و بی توجهی به شرکت های دانش بنیان موید این مهم است.

مقیمی تاکید کرد: در شرایطی که صنایع استان برای فروش محصولات تولیدی خویش نیازمند بازاریابی و فروش هستند بی توجهی به شرکت های دانش بنیان و حوزه فن بازار جای تاسف دارد چرا که این بخشها راه نجات صنعت استان از افول است.

وی با بیان این که بی توجهی به پروژه های تحقیقاتی کار درستی در کشور و استان مرکزی نیست افزود: نباید در افتتاح یک پروژه همواره دنبال ساختار فیزیکی بود بلکه یک طرح که در نهایت منجر به افزایش تولید یک مجموعه می شود یا ارزش افزوده را بالا می برد نیز طرح بزرگی است که باید افتتاح آن را جشن گرفت.

فن بازار استان مرکزی به عنوان الگوی منطقه معرفی شده است

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از فن بازار منطقه ای استان مرکزی پرداخت و گفت: فن بازار منطقه ای استان مرکزی به عنوان الگو ویژگی های خاصی داشته و در منطقه مطرح است.

حامد یحیی افزود: دفتر فن بازار منطقه ای استان مرکزی اولین بازار کشور است که با برگزاری نشست های تخصصی زمینه آشنایی صنایع با فعالیت های این مجموعه را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر نقش فن بازار در بازاریابی و فروش محصولات تولیدی در صنایع گفت: خوشبختانه صنایع استان مرکزی بعد از آشنایی با مجموعه فن بازار منطقه ای تعامل خوبی با این مجموعه داشته اند.

مدیرعامل شرکت شهرهکهای صنعتی استان مرکزی از تشکیل بانک عرضه فناوری در استان مرکزی خبر داد و گفت: بانک خدمات فناوری باید در استان مرکزی قوی تر از گذشته کار کند.

یحیی افزود: در این بانک، اطلاعات مربوط به افرادی که به عنوان متخصص در حوزه کاری خود امکان ارائه مشاوره دارند، به همراه سوابق کاری و اطلاعات تماس آنها درج شده است.

ارتباط تنگاتنگ سه دانشگاه استان مرکزی با دفتر فن بازار منطقه ای

یحیی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ سه دانشگاه استان مرکزی با دفتر فن بازار منطقه ای این استان گفت: فن بازار کمک شایانی به توسعه صنعت و ارتقا تکنولوژی صنایع خواهد کرد.

وی با بیان این که فن بازار محلي براي مبادله فناوري هاي نوين بين مراكز توليد علم و صنايع توليدي است گفت: در اين مكان بستر انتقال، خدمات مشاوره و بانك اطلاعاتي نوآوري هاي علمي و صنعتي مهيا مي شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی یادآور شد: فن‌بازار با درک مشکلات عدیده فرا روی ساختارهای موجود انتقال فناوری، ساختار جدیدی را طراحی و پیشنهاد کرده است.

حامد یحیی افزود: نیازهای متعدد عرضه ‌کنندگان و متقاضیان فناوری و نیز علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف فناوری و به ویژه فناوری‌های نوین در مسیر تجاری سازی از یک سو و کمبود مراکز مرتفع کننده این نیازها از سوی دیگر، راه‌اندازی یک مرکز تخصصی برای ارائه خدمات مورد نیاز اشخاص درگیر در فرآیند تجاری سازی ایده و فناوری را ضروری کرده است.

وی تاکید کرد: فن‌بازار به طریق نوین باید بتواند زمینه عملی برای دسترس‌پذیر کردن خدمات تخصصی مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقیِ درگیر در فرآیند تجاری سازی را فراهم سازد و شرایط را برای ترغیب صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا‌ به جای سرمایه‌گذاری‌های کاذب‌ مهیا کند.

وی تصریح کرد: در ایران شبکه فن‌بازار ملی نیز به عنوان مهم‌ترین زمینه‌ساز برای ایجاد و توسعه این مبادلات و تعاملات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با دارا بودن طیف متنوع از قابلیت‌ها، ارتباطات و زیرساخت‌ها، دانش تخصصی و سوابق قابل توجه، توانایی شبکه‌ سازی و زیر پوشش قرار دادن تمامی اطلاعات و اخبار در حوزه‌های عرضه و تقاضای فناوری، محصولات و معرفی متخصصین و بنگاه‌های فعال این حوزه به بهترین نحو، ایجاد شده است.