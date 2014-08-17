اعتیاد عامل 55 درصد طلاقها و 65 درصد همسرآزاریهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شجاعی در نشست هم اندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: برای ما افت دارد که در نظام اسلامی که مبانی آن اسلامی است در خیلی از زمینه ها عقب هستیم. اعتیاد در جامعه سرمنشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی شده است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی افزود: اعتیاد عامل 55 درصد طلاقها، 65 درصد همسرآزاری و 30 درصد کودک آزاری در جامعه شده است. همچنین 25 درصد قتل ها مرتبط با اعتیاد است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: درحال حاضر 216 هزار زندانی در کشور وجود دارد که حدود 45 درصد آنها علت زندانی شدنشان با اعتیاد مرتبط است.

وی افزود: اعتیاد یک آسیب جدی است و بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی مردم 90 درصد نگرانی هموطنان مرتبط با اعتیاد است.

شجاعی سپس به آمار نزاع در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه 600 هزار نفر برای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که البته این 10 درصد افرادی است که مرتکب نزاع می‌شوند. تحمل مردم پایین آمده و مهارتهای زندگی نیز کاهش یافته است. در جامعه می بینیم دو ماشین به علت عدم رعایت حق تقدم با هم برخورد کرده و همین تصادف باعث درگیری می‌شود، در کجای دنیا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟.

وی سپس از افزایش آمار خودکشی در جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت: سال گذشته 4 هزار و 55 نفر در کشور دست به خودکشی زدند که این آمار نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد سلامت روانی جامعه مطلوب نیست.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره راهکار برخورد با این معضلات نیز گفت: باید در این زمینه تحقیقات گسترده ای صورت گیرد تا مشخص شود چرا در استان های غربی خودکشی بیشتر است و چرا در برخی استانها نزاع افزایش یافته است. مهمترین عامل برای کاهش آسیب های اجتماعی فرهنگسازی است. باید در جامعه این فرهنگ فراگیر شود که در برابر ناملایمات اقدام خطرناکی صورت نگیرد.

سازمان در این راستا توانمندی بالایی دارد و 80 درصد کارکنان تحصیلات عالی داشته و پتانسیل علمی سازمان بالاست. ما اطلاعات ارزشمندی در حوزه آسیب های اجتماعی داریم. در این زمینه با ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم نامه ای برای بررسی مرگ های سوء مصرف مواد مخدر و با راهور برای بررسی مرگ های حوادث رانندگی امضا کرده و نشست هایی را نیز با دیگر نهادها برگزار کردیم.

شجاعی تاکید کرد: با پروژه های تحقیقاتی و شناسایی علل آسیب های اجتماعی باید جامعه را به سمتی سوق دهیم که شاهد کاهش این آسیب ها باشیم. برای نمونه در حوادث رانندگی با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش آمار قربانیان بودیم. اگر در حوزه اعتیاد نیز فرهنگسازی کنیم جامعه سالمتر می‌شود.