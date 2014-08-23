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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

سجاد شهباززاده:

برابر پیکان بازی سختی خواهیم داشت/ برخی دوستان کم لطفی می‌کنند

برابر پیکان بازی سختی خواهیم داشت/ برخی دوستان کم لطفی می‌کنند

مهاجم تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تیم پیکان تاکنون نتایج خوبی کسب نکرده است، گفت: بازی مقابل این تیم سخت است ولی ما به دنبال برد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، سجاد شهباززاده با اشاره به بازی هفته گذشته این تیم برابر سایپا گفت: متاسفانه این بازی هم با غافلگیری یک گل زود هنگام خوردیم اما به خوبی سوار بر بازی شدیم و با حفظ نظم تیمی توانستیم در نهایت برنده از زمین بیرون بیایم.

وی در خصوص رویارویی با تیم سابقش بیان کرد: بازی جالبی بود و بازی در برابر دوستان قدیمی حس خاصی برای من داشت که در بازی‌های دیگر تکرار نمی شود. در استقلال شرایط خوبی دارم و همواره تمام تلاش خودم را برای کسب موفقیت استقلال می‌کنم.

مهاجم استقلال در خصوص شرایط بازی روز یکشنبه برابر پیکان گفت: جلوی تیم پیکان که تا الان نتایج خوبی نگرفته است بازی سختی داریم. هر دو تیم برای کسب برد وارد زمین می‌شویم و می‌خواهیم برنده این بازی باشیم.

شهباززاده با گله‌مندی انتشار مصاحبه‌های خیالی در برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها عنوان کرد: متاسفانه دوستان در سایت‌ها و روزنامه‌های مختلف با انتشار مصاحبه‌های خیالی نسبت به من کم لطفی می‌کنند. برخی رسانه‌ها و نشریات، صحبت‌های عجیبی را از قول من منتشر می‌کنند و این مشکل به دفعات در حال تکرار است.

شهبارزاده ادامه داد: درحال حاضر تلاشم روی این است که با مصاحبه با سایت رسمی باشگاه نظرات خودم را اعلام کنم تا شاهد تکرار این اتفاقات نباشم.

کد مطلب 2355557

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