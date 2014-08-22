به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، هاشم بیگ‌زاده درباره بازی هفته گذشته این تیم برابر سایپا گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و توانستیم هر دو بار عقب افتادگی تیم را جبران کنیم و در نهایت با تلاش تا دقیقه آخر برنده بازی باشیم.

هافبک مدافع استقلال در خصوص تجربه بازی در مرکز دفاع استقلال عنوان کرد: برای اولین بار در این پست به میدان می‌رفتم و امیدوارم اگر با صلاحدید کادر فنی باز هم در این منطقه از زمین به میدان رفتم باز هم بتوانم به استقلال کمک کنم. تمام تلاشم را می‌کنم تا بتوانم تا رسیدن مدافعین استقلال اگر در این پست بازی کردم عملکرد خوبی داشته باشم.

وی در خصوص بازی با پیکان گفت: بازي بسیار سختی داریم. پیکان هفته گذشته شکست خورده است و این بازی با تمام انگیزه وارد زمین می‌شود. امیدوارم با ارائه یک بازی خوب برنده از زمین بیرون بیایم.

بازیکن ملی‌پوش استقلال در خصوص استقبال کم تماشاگرن با بد موقع خواندن ساعت برگذاری بازی‌ها بیان کرد: مسئولان باید به شکلی برنامه‌ریزی کند تا هواداران بتوانند به ورزشگاه بیایند. دلیل اصلی استقبال کم تماشاگران ساعت بازی است و امیدوارم با برنامه‌ریزی صحیح از بازی های آینده شاهد استقبال هواداران از بازی‌های استقلال باشیم. امسال شرایط خوبی داریم و با حمایت آنها می‌خواهیم به قهرمانی برسیم.