پیکان تیم خطرناکی است/ هنوز با استقلال مورد نظرم فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با پیکان که بعدازظهر امروز شنبه در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: پیکان از وجود یک مربی خوب و کاربلد سود می برد که فصل قبل کمی بدشانسی آورد. منصور ابراهیم زاده هر کجا حضور داشته عملکرد قابل قبولی را از خود ارائه کرده است.

وی افزود: قطعا بازی فردا برای ما سخت خواهد بود. ما بازی پیکان و گسترش را آنالیز کردیم و می دانیم که پیکان تیم خطرناکی است. با این حال نقاط ضعفی دارد که ما روز گذشته روی این نقاط ضعف کار کردیم. تیم ما هم به خودباوری خوبی رسیده و تمرینات مناسبی را هم پشت سرگذاشته است. این نشانه خوبی است که تیم ما یکدل شده و همه برای موفقیت تلاش می کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: خوشبختانه همدلی خیلی خوبی در مجموعه استقلال حاکم شده و همه به عنوان یک تیم کار را پیش می برند و برای رسیدن به پیروزی تلاش می کنند. امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده امتیازات کامل را کسب کنیم.

وی در مورد قرار گرفتن استقلال و پرسپولیس در یک جدول جام حذفی گفت: به هر جال این مسابقات قرعه کشی می شود و این اتفاق طبیعی است. با این حال همه تیم ها بسیار به هم نزدیک هستند و نمی شود هیچ بازی را آسان فرض کرد. ما برابر سایپا خیلی خوب بودیم و مالکیت داشتیم اما نزدیک بود برنده نشویم. دیدار با سپاهان برعکس این ماجرا بود. همه تیم ها قابل احترام هستند و باید با تمام توان به مصاف آنها رفت.

امیر قلعه نویی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا به تیم مورد نظرتان دست پیدا کرده اید گفت: هنوز با تیم ایده ال مد نظرم فاصله داریم اما نسبت به فصل گذشته خیلی بهتر شده ایم. تنها مشکل ما این است که هنوز مدافعان تخصصی را در اختیار نداریم. با این حال اشتباهاتی داریم که فکر می کنم هفته به هفته کمتر خواهد شد.

وی در مورد رویایی با چند بازیکن قدیمی استقلال گفت: آنها الان بازیکنان تیم پیکان هستند و طبیعتا با تمام وجود برای تیم شان زحمت خواهند کشید. آنها برای فوتبال ایران زحمات زیادی کشیده اند و الان بازیکنان پیکان هستند. طرفداران استقلال هم آقای رحمتی را تشویق خواهند کرد چرا که او برای این تیم زحمت کشیده است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد تغییراتی که برای بهتر شدن خط دفاعی این تیم انجام داده است گفت: از این تغییرات راضی هستم و در دیدار برابر سایپا هم دروازه بان ما کمترین فشار را تحمل کرد. ما بازیکنان جوانی داریم که می توانند به خوبی در خدمت تیم باشند و به ساختار دفاعی ما کمک کنند.