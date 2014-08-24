فرشته نوبخت داستاننویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: کتاب جدیدی که آماده چاپ دارم، «از همان راهی که آمدی برگرد» نام دارد که داستان دختری به نام شیوا است که دوران کودکی خود را در پرورشگاه گذرانده و سپس وارد اجتماع میشود.
وی افزود: این شخصیت قصد دارد خود را با محیط پیرامونش وفق بدهد و شغلی برای کسب درآمد پیدا کند اما در ادامه اتفاقاتی رخ میدهد که اثر را تبدیل به یک داستان حادثهمحور، و زندگی شیوا را نیز دستخوش تغییر و تحول میکند. این داستان علاوه بر شیوا، 3 راوی دیگر دارد و ضرباهنگش نیز نسبت به کتاب قبلیام «سیب ترش» تندتر است. ضمن اینکه اثر نیز در مقایسه با «سیب ترش» حادثهمحور تر است.
این داستاننویس در ادامه گفت: در این اثر، از فضای ذهنی موجود در سیب سرخ بیرون آمدهام و داستان بیرونیتری نوشتهام. «از همان راهی که آمدی برگرد» با زمینه اجتماعی، 130 صفحه حجم دارد. در گفتگوهایم با ناشر معتقد بودم که این اثر یک داستان بلند است چون به نظرم همه مولفهها و ویژگیهای رمان را نداشت ولی ناشر بعد از خواندن کار گفت که این یک رمان است.
نوبخت گفت: این کتاب را چندی پیش به نشر چشمه سپردم و قرار است تا هفته آینده توسط این ناشر راهی بازار نشر شود.
«از همان راهی که آمدی برگرد» بعد از مجموعهداستانهای «مرغعشقهای همسایه روبرویی» و «کلاغ» و رمان «سیب ترش»، چهارمین اثر داستانی فرشته نوبخت است.
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