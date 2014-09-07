به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی صبح یکشنبه در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه شهرستان جم با تبریک سالروز ولادت امام رضا (ع) اظهار داشت: رسانه ها جایگاه بسیار ارزشمند و والایی در اطلاع‌رسانی دارند.

نماینده شهرستان‌های جم، کنگان، عسلویه و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: رسانه‌ها بیان کننده مسائل و مشکلات جامعه هستند و می توانند در کنار آسیب شناسی، راهکارها هم به مسئولان و جامعه ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: براساس منویات رهبری، در تمام موضع‌گیری‌ها، سخنان و رای‌دادن‌ها با بررسی حقایق و واقعیات و تشخیص خود به تکلیفم عمل کرده‌ام.

رفع مشکلات بهداشت و درمان چهار شهرستان جنوبی استان

احمدی افزود: علاوه بر حضور در سه کمیسیون مجلس، در چندین فراکسیون مهم نیز عضو هستم و توانسته ام فرصت‌های بسیار خوب برای تعامل با مدیران و توسعه حوزه انتخابیه‌ام ایجاد کنم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در دو سال نمایندگی مجلس نگاهم به چهار شهرستان حوزه انتخابیه عادلانه بوده است و تلاش کردم حتی برای بیش از 180روستای حوزه انتخابیه نیز بعد از بازدیدها و رایزنی با شوراها، شناسنامه تنظیم کنم.

احمدی در خصوص ایجاد جاده ایمن جم به ریز نیز اذعان داشت: با پیگیری‌های انجام شده وزارت نفت متعهد به ساخت جاده ایمن شده است. آخرین پیگیری چند هفته قبل همراه با فرماندار جم با مدیر عامل شرکت ملی نفت و مدیر عامل شرگت ملی گاز داشتم و قول دادند احداث جاده در دستور کار قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون انرژی در خصوص بهداشت و درمان شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر گفت: با پیگیری های انجام شده، توافق نامه مهم بین سه وزارت خانه کار و تعاون، بهداشت و درمان و نفت منعقد شده است که مسائل بهداشت و درمان چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر پوشش دهند.

مشکل اینترنت جم برطرف می‌شود

وی در همین بخش افزود: افتتاح بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه، توسعه وتجهیز بیمارستان کنگان و در دستور کار قرار گرفتن تکمیل بیمارستان کنگان اخبار بسیار خوبی بود که با پیگیری‌های بسیار در هفته‌های اخیر حاصل شد.

حجت الاسلام احمدی با اظهار اینکه یکی از مشکلات در شهرستان جم موضوع مخابرات و اینترنت است، گفت: برای رفع این مشکل مذاکرات و مکاتبات بسیار شده است و بحمدالله فیبر نوری جم تکمیل شده است.

نماینده شهرستان‌های جم، کنگان، عسلویه و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش می کنم مشکل اینترنت جم و عدم آنتن دهی تلفن همراه در اتوبان جم به سیراف برطرف شود.