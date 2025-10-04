رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز و پیگیری ۱۱ پروژه مهم بهسازی و ایمن‌سازی جاده‌ای در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با مدل مشارکتی و بهره‌گیری از منابع استانی، ملی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت و گاز اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این سفر به همراه نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی این استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران و شوراهای اسلامی ضمن بازدید از پروژه‌ها، نیازها و مطالبات مردم بررسی و از پروژه‌های اولویت‌دار منطقه بازدید شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی ایمن‌سازی بزرگراه ۸۵ کیلومتری عسلویه - کنگان طی ماه آینده خبر داد و افزود: محور دیر - کنگان (معروف به جاده وفاق)، محور چاه مبارک در عسلویه، محورهای جم - ریز و ریز - دژگاه و محدوده «جاشک» به عنوان یکی از نقاط پرحادثه‌ منطقه از مهم‌ترین پروژه‌های بازدید شده هستند.

اکبری ادامه داد: این پروژه‌ها به صورت مشارکتی و با بهره‌گیری از منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعتبارات استانی، ظرفیت و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی‌، پالایشگاه‌ها و صنایع منطقه پارس جنوبی، مشارکت وزارت نفت و شرکت برق اجرایی می‌شوند.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز عملیات اجرای برخی از این پروژه‌ها در آینده نزدیک، خاطرنشان کرد: برخی دیگر در مرحله انجام مطالعات بوده و تعدادی نیز هم‌اکنون توسط پیمانکاران در حال اجرا هستند که از آن جمله می‌توان به پروژه بهسازی پروژه جم - سیراف اشاره کرد.

وی با اشاره به بازدیدی که طی چهار ماه گذشته از شهرستان‌های تنگستان، دشتی و دشتستان انجام شد، تصریح کرد: بخشی از ۲۵ پروژه در حال اجرا در این مناطق طی ماه‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز با قوت در حال اجرا هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: می‌کوشیم با استفاده از مدل مشارکتی، همه پروژه‌های در حال اجرا را طی بازه زمانی امسال و سال آینده به اتمام رسانده و مورد بهره‌برداری قرار دهیم.