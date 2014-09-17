گزارش مرکز آمار از قیمت و اجاره مسکن در شهرها

به گزارش خرنگار مهر، با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه می شود، استفاده خواهد شد تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 7320 هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 7.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.2 درصد افزایش داشته است.

در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده 40498 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 607 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی مربوط به استان یزد با 50 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 196541 هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 14196 هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 2.2 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.1 درصد افزایش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن 3205 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1856 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر با 100 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 232432 هزار ریال بوده است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 66324 ریال بوده که نسبت به دوره قبل یک درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.2 درصد افزایش داشته است.

در میان استانهای کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 146041 ریال در استان تهران و کمترین آن 17670 ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 899740 ریال بوده است.