مسعود پایدار داریان موسس و مدیر نشر کتاب دانشگاهی و یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های خود در صورت پیروزی در این انتخابات گفت: آن‌چه که موجب انگیزه‌بخشی به من برای حضور در این انتخابات می‌شود، این است که اتحادیه در واقع یک نهاد صنفی با قدمت تقریبا 50 و چند ساله است و یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی کشور به حساب می‌آید. به تبع، اگر نشر و کتاب جایگاه لازم را می‌داشت، این اتحادیه هم به عنوان دستاورد تلاش ناشران برای ماندن و بالندگی، قطعا جایگاهی والاتر می‌داشت.

وی افزود: به رغم همه تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که در دوره‌های قبلی اتحادیه صورت گرفته و به نحوی مدیون آن‌ها هستیم، اتحادیه هنوز جایگاه واقعی خود را ندارد. اعضای قبلی هیئت مدیره در بهبود نشر موثر بوده‌اند و ما هم برای این که بتوانیم دستاوردهای آن‌ها را حفظ کنیم، باید مسئولیت‌پذیر باشیم چون به نظرم مسئولیت‌پذیری برای کسی که قصد خدمت و موثر بودن دارد، مهم‌ترین انگیزه است. بنابراین اگر بخواهم تعدادی از اهدافم را برشمارم، باید از استقرار اتحادیه در جایگاه واقعی خود و بهبود وضعیت و معیشت صنف صحبت کنم.

این ناشر در ادامه گفت: یکی از برنامه‌هایی که در نظر دارم، کاهش معضلات تولید، فروش و توزیع کتاب است. همان‌طور که رئیس جمهوری به شعار دولت در حوزه فرهنگ («دولت فرهنگی آری؛ فرهنگ دولتی نه»)، عالی‌ترین مقام‌های فرهنگی کشور از جمله در ارشاد، از واسپاری فرهنگ به اهلش گفته‌اند. بنابراین چه‌ نهادی قدیمی‌تر و شایسته‌تر از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای سامان دادن به کارهای نشر. مطالبی که به آن‌ها اشاره کردم، اهداف و برنامه‌هایی است که قصد دارم در صورت پیروزی در این انتخابات به آن‌ها جامه عمل بپوشانم اما خیلی هم نمی‌توان ایده‌آلی فکر کرد و این‌گونه اندیشید که در طول 4 سال حضور در هیئت مدیره می‌توان به همه اهداف رسید. اما حتما می‌توان به آن سمت و جهت قدم برداشت.

پایدار داریان گفت: تقویت ارکان اتحادیه اعم از کمیسیون‌ها یا کارگروه‌هایی که در قانون برشمرده شده‌اند، هرچند از ارکان اتحادیه به حساب نیامده‌اند، از ضروریات است. ارتباط با سایر کوشندگان حوزه نشر، سایر انجمن‌های فرهنگی نشر، همکاری با اصناف مرتبط با چاپ و اهل قلم، تعامل میان رسته‌های مختلف صنف ناشران و کتابفروشان از دیگر برنامه‌هایی هستند که روی آن‌ها فکر کرده‌ام. منتهی این مسائل، مفاهیم و چارچوب‌های کلی هستند که باید از طریق همکاری با بخش‌های داخلی اتحادیه، همکاری با بخش خصوصی و تعامل مثبت با دیگر دستگاه‌های دخیل در کشور از جمله مسئولان مستقیم و غیرمستقیم؛ در مسیر آن‌ها گام برداشت.

وی گفت: بسیاری از فعالیت‌هایی که ما در اتحادیه داریم، به خاطر فعالیت پیشکسوت‌ها از جمله تلاششان برای معافیت مالیاتی، یا مصوبه‌ای که برای ماده واحده کاربری فرهنگی ناشران و کتابفروشان بوده است. البته برای کتابفروشان اشکلاتی ایجاد شد و برای کتابفروشان هم تبصره‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شد. تلاش دیگری که مدیران پیشین اتحادیه داشتند درباره یک سری از تعرفه‌ها از جمله کاهش تعرفه بیمه تامین اجتماعی و ... بود. به هر حال قدیمی‌ها خدمات زیادی داشتند که شایسته است مدیران امروزی حق مطلب را درباره آن‌ها ادا کنند. در نتیجه همدلی و همگرایی یکی از ضروریت‌های حوزه نشر و این انتخابات است.

مدیر نشر کتاب دانشگاهی درباره سوابق خود در این زمینه گفت: حدود 30 سال است که در عرصه نشر حضور و فعالیت دارم. حوزه اصلی فعالیت‌ام که امروز در آن مشغولم، نشر آثار دانشگاهی است و علاوه بر نشر، در زمینه توزیع سراسری کتاب در کشور نیز فعالیت دارم.

مدیریت یک کتابفروشی در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران و فروش اینترنتی کتاب از طریق سایت «کتاب فردا» از دیگر عناوین کارنامه کاری پایدار داریان است. یک دوره عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، تاسیس و عضویت در هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی از سال 83 و نائب رئیسی این انجمن در این سال‌ها از دیگر سوابق وی هستند.