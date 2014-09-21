مرتضی جوادی مدیر نشر بهیاد و یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای خود در صورت پیروزی در این انتخابات گفت: دو صنف ناشران و کتابفروشان هم از نظر صنفی و هم روابط فرهنگی، با یکدیگر فاصله دارند. به طور ساده و از جهت ماهیت، میتوان به این نکته اشاره کرد که این ناشر است و دیگری فروشنده. به همین جهت اعتقاد دارم 2 برنامه 5 دقیقهای که رادیو پیام درباره کتاب دارد، به نوعی توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان اداره شود.
وی افزود: نکتهای که اعتقاد زیادی به آن دارم این است که یک رشته تحصیلی پودمانی کاردانی با عنوان «نشر و جامعه» ایجاد شود تا کتابفروشان و ناشران ما با تحصیل آن، مدرک کاردانی گرفته و سپس وارد مقطع کارشناسی شوند. در این زمینه شنیدم که در دانشگاه تهران در این حوزه کاری انجام شده است، اما یک دوره و آن هم برای دانشجویان کارشناسی ارشد است.
این مدیر نشر گفت: مساله دیگر، قیمتگذاری کتابهاست. سعی دارم اگر به هیئت مدیره اتحادیه راه پیدا کردم، ضوابطی برای قیمتگذاری کتاب پیشنهاد بدهم. برای این کار باید بین ناشر و اتحادیه جلساتی برگزار شود. نکته دیگرم درباره ماهنامهای است که اتحادیه آن را منتشر میکند. این نشریه، بسیار محدود است و فقط به ناشران و برخی محافل فرهنگی میرسد. یکی از برنامههایم به این نشریه برمیگردد که سعی کنیم با تغییر برخی از مطالب، جامعه مخاطبانمان را فقط به ناشران و کتابفروشان محدود نکنیم. بلکه مجله را به پیشخوان روزنامهفروشیها هم برسانیم و به مردم آگاهیهای وسیعی در حوزه کاری خودمان بدهیم.
جوادی گفت: اتحادیه دارای نقاط ضعف و مشکلاتی هست. سعی کنیم این نقاط ضعف را شناسایی کنیم و قادر به رفع آنها باشیم. تا امروز شکوههای زیادی از این مشکلات شنیدهام. مورد بعدی غنیسازی بودجه و مدیریت هزینهها در چارچوب قوانین مملکت است. باید سعی کنیم این پستی و بلندیها را پر کنیم تا دیگر نگوییم بودجه نداریم یا حرفهای مشابه بزنیم. چون امروز با نهادها و NGO های مختلف میتوان کار کرد.
کاندیدای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت: ناشر وقتی جواز نشر گرفت، به اتحادیه میآید و جواز کسب میگیرد. بعد از آن هم میرود و دیگر هیچ تعاملی با اتحادیه ندارد. سعی دارم این رشته گسسته را پیوسته کنم و راه تبادل نظر و تعامل را باز کنم.
مدیر انتشارات بهیاد درباره سوابق خود گفت: از سال 80 که جواز نشرم را گرفتم، وارد اتحادیه هم شدم اما تا به حال از اعضای هیئت مدیره نبودهام. کتابهایی که در انتشاراتم منتشر میکنم، برای دانشجویان بوده و اکثرا به زبان انگلیسی منتشر میشوند. از نظر تحصیلات هم دارای مدرک کارشناسی زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی و دکترای رشته Teaching هستم. به علاوه سابقه فعالیت نشر در وزارت نیرو را پیش از دهه 80 دارم.
نظر شما