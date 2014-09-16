مرتضی احمد آخوندی مدیر انتشارات دارالکتب الاسلامیه و یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های خود در صورت پیروزی در انتخابات گفت: فعلا به طور شخصی برنامه‌ای ندارم و قرار شده است که با گروهی از دوستان ناشر، در صورت پیروزی در انتخابات، به صورت گروهی یک برنامه و طرح تهیه و تدوین کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع ممیزی و پیگیری آن در اتحادیه ناشران، گفت: ممیزی ارتباطی به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ندارد. بلکه به نظرم این موضوع به ارشاد ربط دارد. به نظرم ممیزی، خیلی مشکل نیست یعنی اساسا نمی‌توان به آن، به چشم یک مشکل نگاه کرد. ممیزی طبق قانون انجام می‌شود و مطابق با قانون، قرار است که هرکسی کار خود را بکند. حذف ممیزی کاری اشتباه است. از طرف دیگر هم باید به این نکته توجه داشت که ممیزی نباشد سلیقه‌ای باشد و باید طبق قانون اعمال شود.

این ناشر همچنین درباره حضور عده‌ای از ناشران دانشگاهی در میان نامزدان این انتخابات گفت: همه ناشران می‌توانند برای انتخابات اتحادیه کاندیدا بشوند. انتخاب شدنشان هم بستگی به این دارد که ناشران به چه کسی رای بدهند. نمی‌توان با این نام‌ها و گروه‌های کاری، تفکیک ایجاد کرد و با جدا کردن ناشران از یکدیگر، آن‌ها را از هم جدا کرد. مساله این است که تصمیماتی که هیئت مدیره اتحادیه می‌گیرد، به نفع همه ناشران باشد.

مرتضی احمد آخوندی از سال 1330 فعالیت در حوزه نشر را آغاز کرد و در کنار پدر خود که موسس نشر دارالکتب الاسلامیه بود، به کار انتشار آثار مکتوب اسلامی پرداخت. وی پس از اخذ دیپلم ریاضی با خواست پدر از رفتن به دانشگاه صرف نظر کرده و در این نشر مشغول به کار شد. بعد از درگذشت پدر نیز مدیریت این انتشارات را به عهده دارد. وی از اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران است.