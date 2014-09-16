به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در آبان ماه نزدیک می‌شویم، جمعی از ناشران نامزد شده در این انتخابات، در حال تدوین برنامه‌های خود، در صورت پیروزی در این انتخابات و راه یافتن به هیئت مدیره هستند.

محمدحسن محمدی مدیر نشر مهاجر که یکی از کاندیداهای این انتخابات است، درباره برنامه‌های آینده خود در جایگاه یکی از اعضای هیئت مدیره، به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از قدیمی ترین اصناف و اتحادیه‌ها در کشور بوده و دست اندرکاران اعم از تولید کنندگان آثار فرهنگی (اعم از ناشر، نویسنده، مترجم، ویراستار، طراح، تصویرگر و....) و مصرف کنندگان (اعم از اهل علم و فرهنگ،دانشگاهیان، معلمان، دانش آموزان و...) در طراز اول تاثیر گذاری در هر جامعه‌ای هستند و به همین دلیل حساسیت زیادی در هر جامعه و در کشور ما روی این صنف وجود دارد و این نشانه‌ای از بزرگی و تاثیرگذاری این قشر اجتماعی است.

وی افزود: اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که متولی امور نشر در کشور است، از تاثیرگذاری و شان و منزلت واقعی خود به دلایل مختلف فاصله گرفته است. اتحادیه باید حضور خود را در سطوح تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و مدیریتی و اجرائی کشور تثبیت کند و از پرداختن به حاشیه‌های امور نشر پرهیز کند.هیچ تشکلی بهتر از اتحادیه ناشران مشکلات و راه حل‌های صنعت نشر را نمی‌داند و بدون شک حضور اتحادیه در مراجع تصمیم‌گیر و اجرائی لازم بوده و قاعدتا نباید بدون حضور اتحادیه برای صنعت نشر تصمیم گیری شود.

این مدیر نشر ادامه داد: برای تثبیت موقعیت واقعی اتحادیه ناشران دو کار ضروری است: اول، بالا بردن سطح مشارکت و فعالیت اعضاء در داخل صنف و عمومی کردن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بسیج همه اعضاء در جهت تعیین برنامه که اینگونه حرکتها قدرت صنف را افزایش می‌دهد. دوم، هیات مدیره‌ای کار آمد و توانمند که به پشتوانه حضور همه جانبه اعضاء در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، با توان قوی پی‌گیر حصول خواسته‌ها و برنامه‌های صنف باشد.

محمدی همچنین گفت: اتحادیه برای توفیق در بیرون و تاثیر‌گذاری در مراجع تصمیم گیر باید به اصلاحات ساختاری در درون روی آورد. این که 7 نفر اعضاء هیات مدیره به مدت 4 سال انتخاب شوند و پشت درهای بسته و بدون ارتباط با بدنه صنف پیگیر سلایق و دیدگاه های خود باشند راه به جایی نخواهد برد. برنامه‌ها و اهداف صنف هم باید از درون و متن صنف و با حضور همه جانبه و مشارکت همه اعضاء پدید آید. بنابراین با حضور و مشارکت همه جانبه، هم برنامه‌ای قوی و کارآمد به وجود خواهد آمد و هم از پشتوانه قوی برای تاثیر گذاری و اجرا برخوردار خواهد بود.

مدیر انتشارات مهاجر گفت: هیات مدیره قدرتمند می‌تواند با تعامل، گفتگوهای سازنده و همدلانه و دلسوزانه، با منطق روشن واستدلال قوی مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم ساز و اجرائی را تحت تاثیر قرار داده و با خود همراه کند. رئیس و اعضای هیات مدیره باید شان اتحادیه را حفظ کنند و نقش خود را به یک تدارکات‌چی کاهش ندهند و منافع اتحادیه را با جدیت دنبال کنند. به نظرم برای حضور و تاثیر گذاری در مراجع تصمیم‌گیر باید هیات مدیره توان اجرائی، علمی، فرهنگی و تخصصی لازم را داشته و با زبان و منطق آن مراجع آشنا بوده و با رعایت مصالح صنف باقوت برنامه‌ها را اجرائی کند. مشکلات صنعت نشر و راه حل‌های آن خیلی پیچیده و پوشیده نیست ولی همه اعضاء باید همراه با اختلاف سلیقه‌ها بر روی آن موضاعات اتفاق نظر پیدا کنند. بعضی از مشکلات در داخل صنف قابل پی‌گیری و حل است. لذا باید تلاش برای رفع و رجوع آن‌ها در داخل صنف صورت گیرد.

وی در پایان گفت: ما باید قدردان زحمات گذشتگان باشیم و گذشته را چراغ راه آینده بدانیم. نقد منصفانه، دیدن نقاط ضعف و قوت با هم است. هیات‌های مدیره‌ پیشین، همه زحمت کشیده‌اند و گام‌هایی در جهت پیشرفت اهداف صنف برداشته‌اند و این قابل تقدیر و تشکر است. هیات مدیره سابق و رئیس آن با توجه به شرایط دولت دهم و مشکلات آن دوره زحمت زیادی کشیده‌اند و ما هم ممنون زحمات دوستان هستیم. در مجموع به نظرم حضور در هیئت مدیره اتحادیه، باید چندین شرط را داشته باشد که به این ترتیب هستند:

1- سعه صدر، تواضع و تحمل آراء مخالف، 2- دوری از منافع فردی در جهت حفظ منافع جمعی و صنفی، 3- پرهیز از دامن زدن به اختلافات و قدرت جذب تمام جریان ها و سلایق و علائق، 4- دوری گزیدن از خودرایی و داشتن قدرت اقناع جمعی با استدلال و منطق، 5- تخصص،سابقه و آشنایی کامل با امور نشر، 6- موفقیت در نشر شخصی و داشتن توان مدیریتی بالا، 7- داشتن وقت و فرصت کافی و لازم برای حضور در اتحادیه، 8- بیان و رفتار شفاف و موضع گیری روشن در امور صنف، 9- داشتن توان فکری، فرهنگی و سواد لازم برای حضور در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم ساز و 10- تعامل، گفتگو و پی‌گیری مجدانه برنامه ها در مراجع دولتی، عمومی و قانونی.

مدیریت انتشارات مدرسه، مدیریت انتشارات سوره مهر، شروع فعالیت نشر مهاجر از سال 77 و انتشار 700 عنوان کتاب، تاسیس شرکت ژیک چاپ در سال 79، عضویت در انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و عضویت در هیئت مدیره این انجمن از جمله سوابق محمدی در حوزه نشر هستند.



