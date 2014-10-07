زهره حسینزادگان مدیر انتشارات آفرینگان و یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای خود در صورت پیروزی در این انتخابات گفت: باید چارهای اندیشید تا شرایطی ایجاد شود که تمام اعضای صنف ناشر، كتاب فروش و تمامی تشکلها و انجمنهای مرتبط، اتحادیه را خانه خود بدانند. به عنوان یکی از اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان كه رويدادهای صنفي را مهم، و تاثيرگذاری آن را بر آينده صنف غيرقابل انكار و نقش تكتك اعضا را در اين تاثرگذاری كليدی میدانم، وظیفه خود دانستم که حضوری فعال در انتخابات اتحادیه داشته باشم. چرا که باور دارم اتحادیه ناشران با مشارکت مسئولانه اعضايش میتواند قدرتمندانه پاسخگوی خواستههای بر حق صنفی اعضای خود باشد.
وی افزود: بدون شک دغدغههای من نیز به عنوان ناشر کمابیش مانند دغدغههای دیگر همکارانم است كه تنها راه رسیدن به آنها را همکاری و هماهنگی با محوريت قراردادن منافع جمعی میدانم و اين مهم تحقق نخواهد يافت مگر اینکه اعضای صنف، منافع شغلی خود را در راستای تحقق اهداف جمعی بدانند. در صورتی که بتوانم اعتماد همکاران خود را جلب کنم و به هيئت مديره اتحاديه راه پیدا کنم، همه تلاشم را صرف ایجاد فضایی مناسب برای همکاری بیشتر اعضای اتحادیه خواهم کرد. تلاش من با این هدف صورت میگیرد که اتحادیه ناشران به جایگاه واقعی خود در حوزه اجتماعی و فرهنگی دست یابد و این مهم نیز بدون توجه و اهمیت دادن به بعد اقتصادی صنعت نشر میسر نخواهد بود.
کاندیدای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران ادامه داد: صنعت نشر به چند حوزه کاری مستقل و در عین حال وابسته به هم تقسیم میشود؛ از جمله ناشران، موزعان و کتابفروشان. به زعم من هيئت مديرهای در اتحادیه ناشران موفق خواهد بود كه مطالبات اين حوزهها را با تمام ظرائف و پيچيدگیهای ممكن بشناسد و تمام توان خود را برای پاسخگويی به آنها به كار ببرد. تمام سعی و تلاش من معطوف به هماهنگی و مشاركت همه اعضا برای رشد و پیشرفت، و در نهایت شکوفایی صنعت نشر در همه عرصههاست. البته همه اینها میسر و مقدور نیست مگر با همکاری و مساعدت همکاران در فضای اتحادیه و در تمام حوزهها و بخشهای صنعت نشر و از میان برداشتن هر نوع تضاد و تقابل و دستهبندی که مسلماً ضربهای است بر پیکره صنعت نشر ایران.
این مدیر نشر ادامه داد: اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف، دستیابی به اجماع گروهی و صنفی از طريق تعامل است و تصورم این است که اتحاد اعضا كه به شکل اتحادیهای قوی و منسجم تبلور بیرونی مییابد، مهمترین عامل موفقیت است و موفقیت واقعی برای اتحادیه در نهایت برای همه اعضا خواهد بود. هرچند من با اختلاف نظر و چالشهای منطقی مخالفتی ندارم و آن را عامل اصلی اتخاذ تصميمهای اصولی میدانم كه نهايتا به پیشرفت امور میانجامد.
حسینزادگان گفت: ما تقاضاها و خواستههای قانونی و به زعم من برحقی داریم که برای تحقق این خواستهها نیاز به مذاكرات جدی و تعاملی با نهادهای حكومتی و دولتی در زمينههای فرهنگی و اقتصادی خواهيم داشت و قدرتمند شدن به معنای نمايندگی بيشتر اعضای صنف را داشتن اين مذاكرات را تسهيل میكند که این مهم همراهی و هم ياری بیشتر اعضا را میطلبد. خواستهام این است که همه اعضا و همکارانم علاوه بر دقت در انتخاب كاندايداهايی كه به هیئت مدیره راه مییابند، به این نيز بیاندیشند که رأی بالای اعضا مشروعیت و قدرت اتحادیه را افزایش میدهد و قبل از هر اقدامی باید به حرکت جمعی و توانمندی و کارآمدی اتحادیه اندیشید.
زهره حسین زادگان دارای مدرک كارشناسی ارشد برنامهريزی امور فرهنگی و دکترای مدیریت فرهنگی است. عضویت در كميسيون آموزشی اتحاديه ناشران و عضویت در كارگروه اتحاديه برای تصويت رشته مديريت نشر، مديریت روابط عمومی انتشارات ققنوس، ترجمه كتابهای حوزه مديريت و فرهنگ از جمله سوابق وی در حوزه نشر هستند. وی فعالیت خود را از سال 72 در انتشارات ققنوس آغاز کرده و در سال 77 نیز انتشارات آفرینگان را تاسیس کرده است. تدریس در دانشگاههای آزاد و علمی كاربردی در حوزه مديريت و تدریس چندين دوره تخصصی نشر و كتابفروشی از دیگر موارد موجود در کارنامه این مدیر نشر هستند.
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