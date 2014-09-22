به گزارش خبرنگار مهر، جشن شاد شكوفه‌ها امروز در تمامي مدارس ابتدايي استان يزد برگزار شد و مراسم نمادين آن با حضور مسئولان آموزش و پرورش، دانش آموزان و والدين آنها در دبستان دخترانه الزهرا(س) در ناحيه يك يزد برگزار شد.

در اين مراسم شاد كه دانش آموزان با والدين خود در آن حضور يافته بودند، ضمن اجراي برنامه‌هاي مفرح آموزشي، مراسم اداي احترام به شهداي دفاع مقدس نيز به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اجرا شد.

مديركل آموزش و پرورش استان يزد در حاشيه اين مراسم اظهار داشت: امسال 20 هزار و 44 دانش آموز كلاس اول در سراسر استان سال تحصيلي خود را آغاز كردند.

حضور دانش آموزان كلاس اولي يزد در 730 كلاس درس

احمد شيرزاد خاطرنشان كرد: بالغ بر 9 هزار و 800 نفر از اين دانش آموزان را دختران و بالغ بر 10 هزار و 200 نفر آنها را پسران تشكيل مي دهند.

وي عنوان كرد: اين تعداد دانش آموز در 689 مدرسه و در 730 كلاس درس در نقاط مختلف شهري و روستايي، سال تحصيلي خود را آغاز كرده اند.

مديركل آموزش و پرورش استان يزد همچنين از آغاز سال تحصيلي نوآموزان ابتدايي (پيش دبستاني) خبر داد و خاطرنشان كرد: اين نوآموزان نيز ساعتي بعد از دانش آ‌موزان كلاس اول، سال تحصيلي خود را با برگزاري جشن غنچه‌ها آغاز خواهند كرد كه در مركز استان، اين مراسم به صورت نمادين در پيش دبستاني شقايق برگزار مي‌شود.

جشن غنچه ها براي 15400 نوآموز پيش دبستاني در يزد برگزار شد

شيرزاد از تحصيل 15 هزار و 400 نوآموز در مراكز پيش دبستاني خبر داد و يادآور شد: اين نوآموزان در 240 مركز و 530 كلاس درس سال تحصيل خود را آغاز مي كنند.

وي با اشاره به برنامه هاي ويژه اي كه در سراسر استان در قالب طرح مهر به مرحله اجرا در خواهد آمد، اظهار داشت: امسال 110 هزار دانش آموز يزدي در مقطع ابتدايي و بيش از 70 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه در مدارس استان يزد به تحصيل خواهند پرداخت.