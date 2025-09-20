  1. استانها
  2. یزد
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

بیش از ۳۵۰ هزار دانش‌آموز یزدی در انتظار بازگشایی مدارس

بیش از ۳۵۰ هزار دانش‌آموز یزدی در انتظار بازگشایی مدارس

یزد- مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: از اول مهر ۳۵۰ هزار دانش‌آموز یزدی در سراسر استان یزد به کلاس های درس می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان بهابادی، پیش از ظهر شنبه ۲۹ شهریورماه در نشست خبری به مناسبت بازگشایی مدارس گفت: مهر تنها یک مراسم نمادین یا طرحی اداری نیست، بلکه برنامه‌ای مستمر است که از ابتدای سال تحصیلی تا پایان آن جریان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه «مدرسه کارگاه انسان‌سازی و آموزش و پرورش ستون عزت و اقتدار ملی است» گفت: رسالت اصلی نظام آموزشی تربیت و اخلاق است و هرچه به این بُعد توجه بیشتری شود، کیفیت آموزش و مهارت‌آموزی نیز ارتقا خواهد یافت.

دهقان بهابادی از آماده‌سازی کامل مدارس خبر داد و افزود: توزیع ۲۶۷ هزار جلد کتاب در مدارس استان، تجهیز و تعمیر ۲۲۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان و برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان بخشی از اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی بوده است.

وی ادامه داد: از اول مهر ۳۵۰ هزار دانش‌آموز یزدی در سراسر استان به کلاس‌های درس می‌روند.

وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگرچه در سال گذشته با کسری بیش از دو هزار معلم روبه‌رو بودیم، امسال با جذب یک هزار نیروی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان و نیروهای حق‌التدریس، کلاس‌ها بدون مشکل برگزار خواهد شد.

به گفته وی، در سال جاری بیش از ۱۳ هزار کلاس درس برای دانش‌آموزان آماده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه از برخی ابتکارات تازه خبر داد؛ از جمله راه‌اندازی نخستین کانون شمشیربازی دانش‌آموزی در استان، تأسیس کودکستان ویژه دانش‌آموزان استثنایی و ایجاد ۴۳ زمین چمن مصنوعی برای این گروه، وی افزود: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل محرومیت مالی از تحصیل بازبماند و در همین راستا برای تحقق عدالت آموزشی، برنامه‌های متعددی در مناطق کمتر برخوردار اجرا شده است.

دهقان بهابادی با اشاره به سیاست جدید آموزش و پرورش استان مبنی بر پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، گفت: امسال تلاش داریم خودِ دانش‌آموزان برگزارکننده اصلی برنامه‌های مهر باشند و مشارکت آنان در مدیریت آموزشی افزایش یابد.

وی همچنین گسترش آموزش‌های مهارتی را یکی از اولویت‌ها دانست و اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید ۳۰ هنرستان و ۳۰ رشته تازه ایجاد شده است که بخشی از آنها در جوار صنایع قرار دارد و برخی به شکل غیرانتفاعی اداره خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های نمادین در آغاز سال تحصیلی خبر داد؛ از جمله جشن شکوفه‌ها، جشن جوانه‌ها، جشن مهر و مقاومت، جشن مهر و مهارت و دیدار فرهنگیان و دانش‌آموزان با نماینده ولی‌فقیه در استان؛ وی افزود: مهر، نماد بالندگی و اراده ملی برای ساختن آینده‌ای روشن است و آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری بنیادین برای فردای کشور محسوب می‌شود.

کد خبر 6595445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها