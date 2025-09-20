به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان بهابادی، پیش از ظهر شنبه ۲۹ شهریورماه در نشست خبری به مناسبت بازگشایی مدارس گفت: مهر تنها یک مراسم نمادین یا طرحی اداری نیست، بلکه برنامه‌ای مستمر است که از ابتدای سال تحصیلی تا پایان آن جریان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه «مدرسه کارگاه انسان‌سازی و آموزش و پرورش ستون عزت و اقتدار ملی است» گفت: رسالت اصلی نظام آموزشی تربیت و اخلاق است و هرچه به این بُعد توجه بیشتری شود، کیفیت آموزش و مهارت‌آموزی نیز ارتقا خواهد یافت.

دهقان بهابادی از آماده‌سازی کامل مدارس خبر داد و افزود: توزیع ۲۶۷ هزار جلد کتاب در مدارس استان، تجهیز و تعمیر ۲۲۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان و برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان بخشی از اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی بوده است.

وی ادامه داد: از اول مهر ۳۵۰ هزار دانش‌آموز یزدی در سراسر استان به کلاس‌های درس می‌روند.

وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگرچه در سال گذشته با کسری بیش از دو هزار معلم روبه‌رو بودیم، امسال با جذب یک هزار نیروی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان و نیروهای حق‌التدریس، کلاس‌ها بدون مشکل برگزار خواهد شد.

به گفته وی، در سال جاری بیش از ۱۳ هزار کلاس درس برای دانش‌آموزان آماده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه از برخی ابتکارات تازه خبر داد؛ از جمله راه‌اندازی نخستین کانون شمشیربازی دانش‌آموزی در استان، تأسیس کودکستان ویژه دانش‌آموزان استثنایی و ایجاد ۴۳ زمین چمن مصنوعی برای این گروه، وی افزود: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل محرومیت مالی از تحصیل بازبماند و در همین راستا برای تحقق عدالت آموزشی، برنامه‌های متعددی در مناطق کمتر برخوردار اجرا شده است.

دهقان بهابادی با اشاره به سیاست جدید آموزش و پرورش استان مبنی بر پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، گفت: امسال تلاش داریم خودِ دانش‌آموزان برگزارکننده اصلی برنامه‌های مهر باشند و مشارکت آنان در مدیریت آموزشی افزایش یابد.

وی همچنین گسترش آموزش‌های مهارتی را یکی از اولویت‌ها دانست و اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید ۳۰ هنرستان و ۳۰ رشته تازه ایجاد شده است که بخشی از آنها در جوار صنایع قرار دارد و برخی به شکل غیرانتفاعی اداره خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های نمادین در آغاز سال تحصیلی خبر داد؛ از جمله جشن شکوفه‌ها، جشن جوانه‌ها، جشن مهر و مقاومت، جشن مهر و مهارت و دیدار فرهنگیان و دانش‌آموزان با نماینده ولی‌فقیه در استان؛ وی افزود: مهر، نماد بالندگی و اراده ملی برای ساختن آینده‌ای روشن است و آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری بنیادین برای فردای کشور محسوب می‌شود.